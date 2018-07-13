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该指标由 Etienne Botes 和 Douglas Siepman 开发。 Vortex 指标由两个显示正趋势和负趋势走势的振荡器组成，类似于平均方向运动指数指标的线 +DI 和 -DI。
它有一个输入参数:
- Period - 指标计算周期。
计算:
+VI = 100 * svip / satr, -VI = 100 * svim / satr
其中:
svip = SMA(iVIP, Period) svim = SMA(iVIM, Period) satr = SMA(ATR, Period) iVIP = Abs(High - PrevLow) iVIM = Abs(Low - PrevHigh)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21115
Vortex_Difference
指表显示 Vortex 指标线的差值。Exp_CaudateXPeriodCandle_Tm_Plus
基于 CaudateXPeriodCandle 指标信号的交易系统，可以在一段固定时间段内维护您的持仓。