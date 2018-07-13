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CaudateXPeriodCandle - MetaTrader 5脚本
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在每根柱线上按照指标设置中定义的周期计算合成日本烛台，并均化指标所用的价格时间序列，高亮显示尾状烛条。
普通烛条颜色尽可能淡化。 指标高亮显示 "锤子" 或 "倒锤" 类型的尾状烛条，这种烛条的实体位于烛条的上半部分或下半部分。 锤头形烛条以蓝色高亮显示，而 "倒锤" 以红色高亮显示。 如果蜡烛的尾部和收盘价位于烛条的不同一侧，蜡烛会以鲜艳的颜色高亮显示。 如果尾部和价格位于同一侧，则烛条会暗淡的颜色显示。
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (将其复制到 终端_数据_目录\MQL5\Include)，在 无需额外缓冲区进行平均价格序列的中间计算 一文中详细描述了类的使用。
图例 1. 指标 CaudateXPeriodCandle
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21083
XPeriodCandle
在每根柱线上按照指标设置中定义的周期计算合成日本烛台，并均化指标所用的价格时间序列。PeriodCandle
在每根柱线上按照指标设置中定义的周期计算合成日本烛台。
CaudateXPeriodCandleRange
一款以点数绘制 CaudateXPeriodCandle 烛条大小的指标。CaudateXPeriodCandle_main
在主图表中 CaudateXPeriodCandle 指标