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CaudateXPeriodCandle - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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CaudateXPeriodCandle.mq5 (21.42 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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在每根柱线上按照指标设置中定义的周期计算合成日本烛台，并均化指标所用的价格时间序列，高亮显示尾状烛条。

普通烛条颜色尽可能淡化。 指标高亮显示 "锤子" 或 "倒锤" 类型的尾状烛条，这种烛条的实体位于烛条的上半部分或下半部分。 锤头形烛条以蓝色高亮显示，而 "倒锤" 以红色高亮显示。 如果蜡烛的尾部和收盘价位于烛条的不同一侧，蜡烛会以鲜艳的颜色高亮显示。 如果尾部和价格位于同一侧，则烛条会暗淡的颜色显示。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (将其复制到 终端_数据_目录\MQL5\Include)，在 无需额外缓冲区进行平均价格序列的中间计算 一文中详细描述了类的使用。

图例 1. 指标 CaudateXPeriodCandle

图例 1. 指标 CaudateXPeriodCandle

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21083

XPeriodCandle XPeriodCandle

在每根柱线上按照指标设置中定义的周期计算合成日本烛台，并均化指标所用的价格时间序列。

PeriodCandle PeriodCandle

在每根柱线上按照指标设置中定义的周期计算合成日本烛台。

CaudateXPeriodCandleRange CaudateXPeriodCandleRange

一款以点数绘制 CaudateXPeriodCandle 烛条大小的指标。

CaudateXPeriodCandle_main CaudateXPeriodCandle_main

在主图表中 CaudateXPeriodCandle 指标