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PeriodCandle - индикатор для MetaTrader 5
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Синтетические японские свечи за период, определяемый в настройках индикатора, с расчетом на каждом баре.
Рис.1. Индикатор PeriodCandle
BreakOut15
Советник на двух индикаторах iMA (Moving Average, MA). В момент пересечения отступаем от цены на определенное расстояние и ожидаем потом пробитие полученного уровня.Volume trader
Торговая система на основе тикового объема баров.
XPeriodCandle
Синтетические японские свечи за период, определяемый в настройках индикатора, с расчетом на каждом баре и усреднением ценовых таймсерий, используемых в индикаторе.CaudateXPeriodCandle
Синтетические японские свечи за период, определяемый в настройках индикатора, с расчетом на каждом баре, с усреднением ценовых таймсерий, используемых в индикаторе, и с выделением хвостатых свечей.