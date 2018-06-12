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VAMA - индикатор для MetaTrader 5
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Скользящая средняя VAMA (Velocity and Acceleration Moving Average).
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета;
- Double smoothing - двойное сглаживание (Yes/No).
Расчет:
VAMA = EMA + D1 + D2 / 2 + D3/6
Где:
D1[i] = EMA[i] - EMA[i-Period/4]
D2[i] = EMA[i] - 2 * EMA[i-Period/4] + EMA[i-Period/8]
D3[i] = EMA[i] - 3 * EMA[i-Period/4] + 3*EMA[i-Period/8] - EMA[i-Period/12]
D2[i] = EMA[i] - 2 * EMA[i-Period/4] + EMA[i-Period/8]
D3[i] = EMA[i] - 3 * EMA[i-Period/4] + 3*EMA[i-Period/8] - EMA[i-Period/12]
Рис.1. Двойное сглаживание включено
Рис.2. Двойное сглаживание отключено
CaudateXPeriodCandle
Синтетические японские свечи за период, определяемый в настройках индикатора, с расчетом на каждом баре, с усреднением ценовых таймсерий, используемых в индикаторе, и с выделением хвостатых свечей.XPeriodCandle
Синтетические японские свечи за период, определяемый в настройках индикатора, с расчетом на каждом баре и усреднением ценовых таймсерий, используемых в индикаторе.
PGC
Индикатор Price Gouging Cycle.AbsolutelyNoLagLwma_Digit_HTF
Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.