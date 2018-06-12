CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

VAMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1698
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скользящая средняя VAMA (Velocity and Acceleration Moving Average).

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета;
  • Double smoothing - двойное сглаживание (Yes/No).

Расчет:

VAMA = EMA + D1 + D2 / 2 + D3/6

Где:

D1[i] = EMA[i] - EMA[i-Period/4]
D2[i] = EMA[i] - 2 * EMA[i-Period/4] + EMA[i-Period/8]
D3[i] = EMA[i] - 3 * EMA[i-Period/4] + 3*EMA[i-Period/8] - EMA[i-Period/12]

Рис.1. Двойное сглаживание включено

Рис.1. Двойное сглаживание включено


Рис.2. Двойное сглаживание отключено

Рис.2. Двойное сглаживание отключено

CaudateXPeriodCandle CaudateXPeriodCandle

Синтетические японские свечи за период, определяемый в настройках индикатора, с расчетом на каждом баре, с усреднением ценовых таймсерий, используемых в индикаторе, и с выделением хвостатых свечей.

XPeriodCandle XPeriodCandle

Синтетические японские свечи за период, определяемый в настройках индикатора, с расчетом на каждом баре и усреднением ценовых таймсерий, используемых в индикаторе.

PGC PGC

Индикатор Price Gouging Cycle.

AbsolutelyNoLagLwma_Digit_HTF AbsolutelyNoLagLwma_Digit_HTF

Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.