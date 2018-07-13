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在每根柱线上按照指标设置中定义的周期计算合成日本烛台，并均化指标所用的价格时间序列。
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (将其复制到 终端_数据_目录\MQL5\Include)，在 无需额外缓冲区进行平均价格序列的中间计算 一文中详细描述了类的使用。
图例 1. 指标 XPeriodCandle
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21082
PeriodCandle
在每根柱线上按照指标设置中定义的周期计算合成日本烛台。Exp_ColorXDerivative
基于 ColorXDerivative 指标信号的交易系统。
CaudateXPeriodCandle
在每根柱线上按照指标设置中定义的周期计算合成日本烛台，并均化指标所用的价格时间序列，高亮显示尾状烛条。CaudateXPeriodCandleRange
一款以点数绘制 CaudateXPeriodCandle 烛条大小的指标。