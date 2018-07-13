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指标

PGC - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1289
等级:
(5)
已发布:
PGC.mq5 (16.89 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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指示市场周期性变化的振荡器。

它有七个可调参数:

  • First MA period - 第一条 EMA 周期;
  • Second MA period - 第二条 EMA 周期;
  • Smoothing period - 平滑周期;
  • RSI period - RSI 计算周期;
  • Applied price - 计算的价格类型;
  • Overbought level - 超买级别;
  • Oversold level - 超卖级别。

计算:

PGC =100.0 - 100.0 / (1.0+RS)

其中:

如果 AvgDec != 0
RS = AvgInc / AvgDec
否则
RS = 0
AvgDec = EMA(Dec, RSI Period)
AvgInc = EMA(Inc, RSI Period)
如果 Z3 > PrevZ3
Inc = Z3 - PrevZ3, Dec = 0
如果 Z3 < PrevZ3
Dec = PrevZ3 - Z3, Inc = 0
Z3 = 2.0 * AvgMA3 - Avg2MA3
Avg2MA3 = EMA(AvgMA3, Smoothing period)
AvgMA3 = EMA((Z1 - Z2), Smoothing period)
Z2 = 2.0 * MA2 - AvgMA2
Z1 = 2.0 * MA1 - AvgMA1
AvgMA2 = EMA(MA2, First MA period)
AvgMA1 = EMA(MA1, First MA period)
MA2 = EMA(Applied price, Second MA period)
MA1 = EMA(Applied price, First MA period)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21047

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