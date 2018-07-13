指示市场周期性变化的振荡器。

它有七个可调参数:

计算:

PGC =100.0 - 100.0 / (1.0+RS)

其中:

如果 AvgDec != 0 RS = AvgInc / AvgDec 否则 RS = 0 AvgDec = EMA(Dec, RSI Period) AvgInc = EMA(Inc, RSI Period) 如果 Z3 > PrevZ3 Inc = Z3 - PrevZ3, Dec = 0 如果 Z3 < PrevZ3 Dec = PrevZ3 - Z3, Inc = 0

Z3 = 2.0 * AvgMA3 - Avg2MA3

Avg2MA3 = EMA(AvgMA3, Smoothing period) AvgMA3 = EMA((Z1 - Z2), Smoothing period) Z2 = 2.0 * MA2 - AvgMA2 Z1 = 2.0 * MA1 - AvgMA1 AvgMA2 = EMA(MA2, First MA period) AvgMA1 = EMA(MA1, First MA period) MA2 = EMA(Applied price, Second MA period) MA1 = EMA(Applied price, First MA period)