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指示市场周期性变化的振荡器。
它有七个可调参数:
- First MA period - 第一条 EMA 周期;
- Second MA period - 第二条 EMA 周期;
- Smoothing period - 平滑周期;
- RSI period - RSI 计算周期;
- Applied price - 计算的价格类型;
- Overbought level - 超买级别;
- Oversold level - 超卖级别。
计算:
PGC =100.0 - 100.0 / (1.0+RS)
其中:
如果 AvgDec != 0 RS = AvgInc / AvgDec 否则 RS = 0 AvgDec = EMA(Dec, RSI Period) AvgInc = EMA(Inc, RSI Period) 如果 Z3 > PrevZ3 Inc = Z3 - PrevZ3, Dec = 0 如果 Z3 < PrevZ3 Dec = PrevZ3 - Z3, Inc = 0
Z3 = 2.0 * AvgMA3 - Avg2MA3
Avg2MA3 = EMA(AvgMA3, Smoothing period) AvgMA3 = EMA((Z1 - Z2), Smoothing period) Z2 = 2.0 * MA2 - AvgMA2 Z1 = 2.0 * MA1 - AvgMA1 AvgMA2 = EMA(MA2, First MA period) AvgMA1 = EMA(MA1, First MA period) MA2 = EMA(Applied price, Second MA period) MA1 = EMA(Applied price, First MA period)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21047
Reverse_Engineering_RSI
指标执行 RSI 振荡器的数学逆变换，如果 RSI 达到某个数值，则有助于推测第二天的收盘价将会抵达的近似价位。VAMA_MACD
成交量调整 MA MACD 指标。
Exp_UltraAbsolutelyNoLagLwma
采用 UltraAbsolutelyNoLagLwma 振荡器的交易系统。成交量交易员
基于柱线逐笔报价交易量的交易系统。