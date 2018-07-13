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VAMA (速度和加速度均线)。
有三个可调参数:
- Period - 计算周期;
- Applied price - 计算的价格类型;
- Double smoothing - 启用或禁用双重平滑 (Yes/No)。
计算:
VAMA = EMA + D1 + D2 / 2 + D3/6
其中:
D1[i] = EMA[i] - EMA[i-Period/4] D2[i] = EMA[i] - 2 * EMA[i-Period/4] + EMA[i-Period/8] D3[i] = EMA[i] - 3 * EMA[i-Period/4] + 3*EMA[i-Period/8] - EMA[i-Period/12]
图例 1. 启用双重平滑
图例 2. 禁用双重平滑
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21044
VAMA_MACD
成交量调整 MA MACD 指标。Reverse_Engineering_RSI
指标执行 RSI 振荡器的数学逆变换，如果 RSI 达到某个数值，则有助于推测第二天的收盘价将会抵达的近似价位。