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VAMA - MetaTrader 5脚本

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VAMA.mq5 (9.23 KB) 预览
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VAMA (速度和加速度均线)。

有三个可调参数:

  • Period - 计算周期;
  • Applied price - 计算的价格类型;
  • Double smoothing - 启用或禁用双重平滑 (Yes/No)。

计算:

VAMA = EMA + D1 + D2 / 2 + D3/6

其中:

D1[i] = EMA[i] - EMA[i-Period/4]
D2[i] = EMA[i] - 2 * EMA[i-Period/4] + EMA[i-Period/8]
D3[i] = EMA[i] - 3 * EMA[i-Period/4] + 3*EMA[i-Period/8] - EMA[i-Period/12]

图例 1. 启用双重平滑

图例 1. 启用双重平滑


图例 2. 禁用双重平滑

图例 2. 禁用双重平滑

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21044

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相对扩散强度指标。

NMA NMA

肚脐 (Navel) 均线。

VAMA_MACD VAMA_MACD

成交量调整 MA MACD 指标。

Reverse_Engineering_RSI Reverse_Engineering_RSI

指标执行 RSI 振荡器的数学逆变换，如果 RSI 达到某个数值，则有助于推测第二天的收盘价将会抵达的近似价位。