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Directional_Breakout - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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等级:
(7)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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信息指标。 它显示不同颜色的直方图，具体取决于烛条价格与移动平均线之间的比率。

有三个可调参数:

  • MA Period - 均线计算周期;
  • MA Method - 均线计算方法;
  • Applied price - 计算所用价格类型。

计算:

如果 Low > MA:
MA > PrevMA = color 1
MA < PrevMA = color 2
如果 High < MA:
MA < PrevMA = color 3
MA > PrevMA = color 4
否则 = color 5

其中:

MA 是按照 Period，Method 和 Applied price 计算的移动平均线
PrevMA - 前一根柱线的均值

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21036

DBB DBB

自布林带的距离指标。

FullDump FullDump

基于指标 iBands (布林带，BB) 和 iRSI (相对强弱指数，RSI) 的交易策略。

haOpen haOpen

Heikin-Ashi 开盘指标。

haDifference haDifference

Heikin-Ashi 差值指标。