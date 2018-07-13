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信息指标。 它显示不同颜色的直方图，具体取决于烛条价格与移动平均线之间的比率。
有三个可调参数:
- MA Period - 均线计算周期;
- MA Method - 均线计算方法;
- Applied price - 计算所用价格类型。
计算:
如果 Low > MA: MA > PrevMA = color 1 MA < PrevMA = color 2 如果 High < MA: MA < PrevMA = color 3 MA > PrevMA = color 4
否则 = color 5
其中:
MA 是按照 Period，Method 和 Applied price 计算的移动平均线 PrevMA - 前一根柱线的均值
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21036
haOpen
Heikin-Ashi 开盘指标。haDifference
Heikin-Ashi 差值指标。