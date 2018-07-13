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Aroon 指标由 Tushar Chande 于 1995 年开发，用于评估趋势强度。 该指标可用于查看现存趋势何时可以改变其方向。
事实上，该指标衡量的是价格在一定时段间隔内达到其最高和最低值所需的时间，以总时间的百分比表示。 该指标包括衡量上升趋势的 "Aroon up" 线和衡量下跌趋势强度的 "Aroon down" 线。
有三个可调参数:
- Period - 计算周期;
- Overbought - 超买等级;
- Oversold - 超卖等级。
计算:
Aroon Up[i] = 100 * (Period - i + PosMax) / Period Aroon Dn[i] = 100 * (Period - i + PosMin) / Period
其中:
PosMax, PosMin - 预定义周期内最高价和最低价的柱线数量。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21022
Candle_Code
蜡烛代码指标在单独窗口中显示，烛条的 "代码" 是在每根蜡烛的参数比率基础上构建的指示线。CaudateCandle
指标高亮显示 "锤子" 或 "倒锤" 类型的尾状烛条，这种烛条的实体位于烛条的上半部分或下半部分
BBB
牛市和熊市平衡指标。Cutler_RSI
卡特勒 (Cutler) 的 RSI。