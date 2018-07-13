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指标

ColorX2MA_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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ColorX2MA_HTF.mq5 (19.92 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
ColorX2MA.mq5 (17.51 KB) 预览
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ColorX2MA 指标在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表时间帧

若要指标运行，指标 ColorX2MA.ex5 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例 1. 指标 rColorX2MA_HTF

图例 1. 指标 ColorX2MA_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21002

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趋势跟踪交易系统 Exp_ColorX2MA_X2 基于两个 ColorX2MA 指标的信号

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