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AbsolutelyNoLagLwma_Digit - MetaTrader 5脚本
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AbsolutelyNoLagLwma 均线将最新值显示为价格标签，可以将指标级别舍入到所需的位数。 要舍入的位数由指标的输入变量 Digit 定义
input uint Digit=3; //舍入位数
如果收盘价高于移动平均线，则价格颜色为绿色; 如果低于，则为红色。
图例 1. 指标 AbsolutelyNoLagLwma_Digit
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21000
ColorXDerivative
Derivative 指标附带平滑并作为彩色直方图AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF
来自两个不同时间帧的 AbsolutelyNoLagLwma 指标，指示线之间的区域被云填充，其颜色与行情的趋势方向相对应
Exp_ColorX2MA_X2
趋势跟踪交易系统 Exp_ColorX2MA_X2 基于两个 ColorX2MA 指标的信号ColorX2MA_HTF
ColorX2MA 指标，输入参数中有时间帧选项