AbsolutelyNoLagLwma 均线将最新值显示为价格标签，可以将指标级别舍入到所需的位数。 要舍入的位数由指标的输入变量 Digit 定义

input uint Digit=3;

如果收盘价高于移动平均线，则价格颜色为绿色; 如果低于，则为红色。

图例 1. 指标 AbsolutelyNoLagLwma_Digit