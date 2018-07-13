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AbsolutelyNoLagLwma_Digit - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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AbsolutelyNoLagLwma 均线将最新值显示为价格标签，可以将指标级别舍入到所需的位数。 要舍入的位数由指标的输入变量 Digit 定义

input uint Digit=3; //舍入位数

如果收盘价高于移动平均线，则价格颜色为绿色; 如果低于，则为红色。

图例 1. 指标 AbsolutelyNoLagLwma_Digit

图例 1. 指标 AbsolutelyNoLagLwma_Digit

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21000

ColorXDerivative ColorXDerivative

Derivative 指标附带平滑并作为彩色直方图

AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF

来自两个不同时间帧的 AbsolutelyNoLagLwma 指标，指示线之间的区域被云填充，其颜色与行情的趋势方向相对应

Exp_ColorX2MA_X2 Exp_ColorX2MA_X2

趋势跟踪交易系统 Exp_ColorX2MA_X2 基于两个 ColorX2MA 指标的信号

ColorX2MA_HTF ColorX2MA_HTF

ColorX2MA 指标，输入参数中有时间帧选项