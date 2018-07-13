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AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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来自两个不同时间帧的 AbsolutelyNoLagLwma 指标，指示线之间的区域被云填充，其颜色与行情的趋势方向相对应

//+----------------------------------------------+
//|  指标输入参数                                 |
//+----------------------------------------------+ 
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H1;//图表时间帧
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H4;//图表时间帧
//+----------------------------------------------+
//|  指标输入参数                                 |
//+----------------------------------------------+
input uint Length=7; // 平滑深度                   
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//价格类型常数
input int Shift=0; // 水平位移的柱线数
input int PriceShift=0; // 垂直位移点数

若要指标运行，指标 AbsolutelyNoLagLwma.ex5 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例 1. 指标 AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF

图例 1. 指标 AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20998

FTNP FTNP

价格常规化的费舍尔 (Fisher) 变换指标

CADX CADX

一款相对趋势强度的指标。

ColorXDerivative ColorXDerivative

Derivative 指标附带平滑并作为彩色直方图

AbsolutelyNoLagLwma_Digit AbsolutelyNoLagLwma_Digit

AbsolutelyNoLagLwma 均线将最新值显示为价格标签，可以将指标级别舍入到所需的位数。