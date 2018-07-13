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AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF - MetaTrader 5脚本
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来自两个不同时间帧的 AbsolutelyNoLagLwma 指标，指示线之间的区域被云填充，其颜色与行情的趋势方向相对应
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H1;//图表时间帧 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H4;//图表时间帧 //+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint Length=7; // 平滑深度 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//价格类型常数 input int Shift=0; // 水平位移的柱线数 input int PriceShift=0; // 垂直位移点数
若要指标运行，指标 AbsolutelyNoLagLwma.ex5 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. 指标 AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20998
ColorXDerivative
Derivative 指标附带平滑并作为彩色直方图AbsolutelyNoLagLwma_Digit
AbsolutelyNoLagLwma 均线将最新值显示为价格标签，可以将指标级别舍入到所需的位数。