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FTNP - MetaTrader 5脚本

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FTNP.mq5 (9.28 KB) 预览
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使用费舍尔 (Fisher) 变换的价格常规化振荡器。

通过费舍尔变换常规化价格序列可以检测指标线的峰值振荡，其代表趋势转折点。

指标有两个输入参数:

  • Period - 计算周期
  • Applied price - 计算价格类型

计算:

Fisher = 0.5*(Log((1+V) / (1-V)) + PrevFisher)
Trigger = PrevFisher

其中:

V = (2/3) * ((Price - MinPrice) / (MaxPrice - MinPrice) - 0.5 + PrevV)
MinPrice, MaxPrice - 区间范围内的最下和最大价格
Log - 自然对数


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20997

CADX CADX

一款相对趋势强度的指标。

WAMI WAMI

A.W. 沃伦 (Warren) 的动量指标

AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF

来自两个不同时间帧的 AbsolutelyNoLagLwma 指标，指示线之间的区域被云填充，其颜色与行情的趋势方向相对应

ColorXDerivative ColorXDerivative

Derivative 指标附带平滑并作为彩色直方图