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使用费舍尔 (Fisher) 变换的价格常规化振荡器。
通过费舍尔变换常规化价格序列可以检测指标线的峰值振荡，其代表趋势转折点。
指标有两个输入参数:
- Period - 计算周期
- Applied price - 计算价格类型
计算:
Fisher = 0.5*(Log((1+V) / (1-V)) + PrevFisher) Trigger = PrevFisher
其中:
V = (2/3) * ((Price - MinPrice) / (MaxPrice - MinPrice) - 0.5 + PrevV) MinPrice, MaxPrice - 区间范围内的最下和最大价格 Log - 自然对数
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20997
AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF
来自两个不同时间帧的 AbsolutelyNoLagLwma 指标，指示线之间的区域被云填充，其颜色与行情的趋势方向相对应ColorXDerivative
Derivative 指标附带平滑并作为彩色直方图