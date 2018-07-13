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1994 年 4 月由 Anthony W. Warren 在 S ＆ C 杂志上撰写的文章 《优化脉冲》 中对这款动量指标进行了描述。
它有九个输入参数:
- First MA period - 第一个均线计算周期
- First MA method - 第一个均线计算方法
- Second MA period - 第二个均线计算周期
- Second MA method - 第二个均线计算方法
- Third MA period - 第三个均线计算周期
- Third MA method - 第二个均线计算方法
- Signal MA period - 信号线计算周期
- Signal MA method - 信号线计算方法
- Applied price - 计算价格类型
计算:
WAMI = MA(MA2, Third MA period, Third MA method) Signal = MA(WAMI, Signal MA period, Signal MA method)
其中:
MA2 = MA(MA1, Second MA period, Second MA method) MA1 = MA(Difference, First MA period, First MA method)
其中:
Difference = Price - PrevPrice
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20995
VolatilityMA
一条具有可变计算周期的移动平均线。TCI V2
趋势确认指数指标