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WAMI - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
1420
等级:
(9)
已发布:
WAMI.mq5 (16.79 KB) 预览
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1994 年 4 月由 Anthony W. Warren 在 S ＆ C 杂志上撰写的文章 《优化脉冲》 中对这款动量指标进行了描述。

它有九个输入参数:

  • First MA period - 第一个均线计算周期
  • First MA method - 第一个均线计算方法
  • Second MA period - 第二个均线计算周期
  • Second MA method - 第二个均线计算方法
  • Third MA period - 第三个均线计算周期
  • Third MA method - 第二个均线计算方法
  • Signal MA period - 信号线计算周期
  • Signal MA method - 信号线计算方法
  • Applied price - 计算价格类型

计算:

WAMI = MA(MA2, Third MA period, Third MA method)
Signal = MA(WAMI, Signal MA period, Signal MA method)

其中:

MA2 = MA(MA1, Second MA period, Second MA method)
MA1 = MA(Difference, First MA period, First MA method)

其中:

Difference = Price - PrevPrice


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20995

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