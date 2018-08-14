价格常规化的一种可能方法时将其收拢到已知范围。

这是一个最高价，最低价，开盘价，收盘价的 RSI，在其自己的子窗口中显示为彩色蜡烛。 有趣的是，价格以非常接近的方式反映到已知的 0 到 100 范围，这激发了许多新的可能性。