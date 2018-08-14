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价格常规化的一种可能方法时将其收拢到已知范围。
这是一个最高价，最低价，开盘价，收盘价的 RSI，在其自己的子窗口中显示为彩色蜡烛。 有趣的是，价格以非常接近的方式反映到已知的 0 到 100 范围，这激发了许多新的可能性。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20964
趋势轨道线 - RSI
RSI 指标的趋势轨道线变体。趋势轨道线
趋势轨道线指标仅使用 ％ 偏差进行计算，这是计算所需的唯一参数。 它在内部使用收盘价，最高价和最低价，在此版本中无法更改。 此外，由于指示器的特点，它可以很容易地用作一种支撑/阻力指标。
RSI 蜡烛 - 平滑的
将 4 个 RSI 数值 (RSI 为最高价，最低价，开盘价和收盘价) 合并显示为蜡烛，并在计算中附加选项使用价格预平滑，这使其成为 RSI-与-MA 组合。CCI 蜡烛
四种不同的 CCI 组合成 CCI 的 "蜡烛" 显示。