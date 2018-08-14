RSI 指标的趋势轨道线变体。

此版本中使用的 RSI 指标可以预先平滑。 这样做是为了避免过多的假信号。 使用的预平滑方法可以是基本平均类型之一 (SMA，EMA，SMMA 或 LWMA)，或者，如果使用小于或等于 1 的平滑周期，则不使用平滑。

显示的 RSI 值是一种 "通用" RSI。 它是一个 (RSI(High) + RSI(Low) + RSI(Close))/30 的 RSI。 仅通过搜索其余可用的 RSI 类型，您无法找到类似的 RSI。