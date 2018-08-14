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RSI 指标的趋势轨道线变体。
此版本中使用的 RSI 指标可以预先平滑。 这样做是为了避免过多的假信号。 使用的预平滑方法可以是基本平均类型之一 (SMA，EMA，SMMA 或 LWMA)，或者，如果使用小于或等于 1 的平滑周期，则不使用平滑。
显示的 RSI 值是一种 "通用" RSI。 它是一个 (RSI(High) + RSI(Low) + RSI(Close))/30 的 RSI。 仅通过搜索其余可用的 RSI 类型，您无法找到类似的 RSI。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20963
趋势轨道线
趋势轨道线指标仅使用 ％ 偏差进行计算，这是计算所需的唯一参数。 它在内部使用收盘价，最高价和最低价，在此版本中无法更改。 此外，由于指示器的特点，它可以很容易地用作一种支撑/阻力指标。高级 ADX
此版本的 ADX 使用不同的显示，以令其尽可能简单。 ADX 值很容易与显著级别相媲美，ADX 值和直方图的颜色清楚地显示出趋势。 这样就更容易遵循 ADX 趋势和数值。
RSI 蜡烛
这是一个最高价，最低价，开盘价，收盘价的 RSI，在其自己的子窗口中显示为彩色蜡烛。RSI 蜡烛 - 平滑的
将 4 个 RSI 数值 (RSI 为最高价，最低价，开盘价和收盘价) 合并显示为蜡烛，并在计算中附加选项使用价格预平滑，这使其成为 RSI-与-MA 组合。