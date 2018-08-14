用于 MQL 开发的常用舍入方法函数库，用于类型 (double) 的元初包装类和 CDouble 对象的向量。 MQL5 和 MQL4 兼容！

该指标使用 MAMA (MESA 自适应移动平均线) 和 FAMA (跟随自适应移动平均线) 的组合值来评估行情趋势。

MESA 自适应移动平均 (MAMA) 和跟随自适应移动平均 (FAMA) 组合成多时间帧。

此版本的 ADX 使用不同的显示，以令其尽可能简单。 ADX 值很容易与显著级别相媲美，ADX 值和直方图的颜色清楚地显示出趋势。 这样就更容易遵循 ADX 趋势和数值。