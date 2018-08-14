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MAMA + FAMA 振荡器 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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MAMA (MESA 自适应移动平均) 和 FAMA (跟随自适应移动平均) 的组合作为振荡器。

它与相似的振荡器以类似的方式使用 - 当与零线交叉时表示信号。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20954

MAMA + FAMA MAMA + FAMA

该指标使用 MAMA (MESA 自适应移动平均线) 和 FAMA (跟随自适应移动平均线) 的组合值来评估行情趋势。

CDouble &amp; CDoubleVector CDouble &amp; CDoubleVector

用于 MQL 开发的常用舍入方法函数库，用于类型 (double) 的元初包装类和 CDouble 对象的向量。 MQL5 和 MQL4 兼容！

MAMA + FAMA 多时间帧 MAMA + FAMA 多时间帧

MESA 自适应移动平均 (MAMA) 和跟随自适应移动平均 (FAMA) 组合成多时间帧。

高级 ADX 高级 ADX

此版本的 ADX 使用不同的显示，以令其尽可能简单。 ADX 值很容易与显著级别相媲美，ADX 值和直方图的颜色清楚地显示出趋势。 这样就更容易遵循 ADX 趋势和数值。