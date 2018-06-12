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FullDump - эксперт для MetaTrader 5

fortrader.ru | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1966
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: Юрий.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.


Алгоритм работы

Поиск сигнала в промежутке от бара "0" до Depth of search.


Покупка:

  1. RSI должен быть ниже 30;
  2. Цена должна достичь самой нижней полосы Боллинджера;
  3. Ждем, пока свеча переместится выше средней полосы Болинджера;
  4. СтопЛосс размещается ниже последнего локального минимума. Тейк профит размещается выше верхней полосы Болинджера;
  5. При достижении верхней линии необходимо перевести стоп в точку безубыточности.


Продажа:

  1. RSI должен быть больше 70;
  2. Цена должна достичь верхней полосы Боллинджера;
  3. Ждем, пока свеча переместится ниже средней полосы Болинджера;
  4. СтопЛосс размещается выше последнего локального максимума. Тейк профит размещается ниже нижней полосы Болинджера;
  5. При достижении нижней линии перемещаем стоп в точку безубыточности.


Входные параметры

  • Lots - объем позиции;
  • Bands - Bands: период усреднения;
  • RSI - RSI: период усреднения;
  • Indent from High and Low - отступ от High и Low при установке стоп лосс и тейк профит;
  • Depth of search - количество баров, среди которых ищется сигнал;
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.

После оптимизации (внимание: в коде стоят неоптимизированные параметры, вы должны самостоятельно поискать нужные значения) на EURUSD,H1:

FullDump

EES Hedger EES Hedger

Утилита отслеживает позиции, открываемые вручную или другим советником по текущему символу, и открывает противоположную позицию. Открытие позиций отслеживается в OnTradeTransaction.

MAMA + FAMA MAMA + FAMA

Индикатор использует комбинацию значений MAMA (MESA-адаптивной скользящей средней) и FAMA (следящей адаптивной скользящей средней) для определения тренда на рынке.

ColorXDerivative_HTF ColorXDerivative_HTF

Индикатор ColorXDerivative с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Volume trader Volume trader

Торговая система на основе тикового объема баров.