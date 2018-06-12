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FullDump - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Юрий.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Алгоритм работы
Поиск сигнала в промежутке от бара "0" до Depth of search.
Покупка:
- RSI должен быть ниже 30;
- Цена должна достичь самой нижней полосы Боллинджера;
- Ждем, пока свеча переместится выше средней полосы Болинджера;
- СтопЛосс размещается ниже последнего локального минимума. Тейк профит размещается выше верхней полосы Болинджера;
- При достижении верхней линии необходимо перевести стоп в точку безубыточности.
Продажа:
- RSI должен быть больше 70;
- Цена должна достичь верхней полосы Боллинджера;
- Ждем, пока свеча переместится ниже средней полосы Болинджера;
- СтопЛосс размещается выше последнего локального максимума. Тейк профит размещается ниже нижней полосы Болинджера;
- При достижении нижней линии перемещаем стоп в точку безубыточности.
Входные параметры
- Lots - объем позиции;
- Bands - Bands: период усреднения;
- RSI - RSI: период усреднения;
- Indent from High and Low - отступ от High и Low при установке стоп лосс и тейк профит;
- Depth of search - количество баров, среди которых ищется сигнал;
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
После оптимизации (внимание: в коде стоят неоптимизированные параметры, вы должны самостоятельно поискать нужные значения) на EURUSD,H1:
Утилита отслеживает позиции, открываемые вручную или другим советником по текущему символу, и открывает противоположную позицию. Открытие позиций отслеживается в OnTradeTransaction.MAMA + FAMA
Индикатор использует комбинацию значений MAMA (MESA-адаптивной скользящей средней) и FAMA (следящей адаптивной скользящей средней) для определения тренда на рынке.
Индикатор ColorXDerivative с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахVolume trader
Торговая система на основе тикового объема баров.