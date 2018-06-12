Автор идеи: Юрий.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.





Алгоритм работы

Поиск сигнала в промежутке от бара "0" до Depth of search.





Покупка:

RSI должен быть ниже 30; Цена должна достичь самой нижней полосы Боллинджера; Ждем, пока свеча переместится выше средней полосы Болинджера; СтопЛосс размещается ниже последнего локального минимума. Тейк профит размещается выше верхней полосы Болинджера; При достижении верхней линии необходимо перевести стоп в точку безубыточности.





Продажа:

RSI должен быть больше 70; Цена должна достичь верхней полосы Боллинджера; Ждем, пока свеча переместится ниже средней полосы Болинджера; СтопЛосс размещается выше последнего локального максимума. Тейк профит размещается ниже нижней полосы Болинджера; При достижении нижней линии перемещаем стоп в точку безубыточности.





Входные параметры

Lots - объем позиции;

- объем позиции; Bands - Bands: период усреднения;

- Bands: период усреднения; RSI - RSI: период усреднения;

- RSI: период усреднения; Indent from High and Low - отступ от High и Low при установке стоп лосс и тейк профит;

- отступ от High и Low при установке стоп лосс и тейк профит; Depth of search - количество баров, среди которых ищется сигнал;

- количество баров, среди которых ищется сигнал; magic number - уникальный идентификатор эксперта.

После оптимизации (внимание: в коде стоят неоптимизированные параметры, вы должны самостоятельно поискать нужные значения) на EURUSD,H1: