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Tarzan 振荡器是一个标准 RSI，其附带的通道有一条中心线，其颜色变化取决于 RSI 线与通道的相对位置:
- 如果 RSI 线向上进入通道，则放置 "向上" 信号箭头，且中心线涂为绿色
- 如果 RSI 线向下进入通道，则放置 "向下" 信号箭头，且中心线涂为红色
- 如果 RSI 线位于超买/超卖区域 (高于/低于通道边界), 则中心线涂为灰白色。
- 如果 RSI 线位于通道内的上部, 线颜色为天蓝色,
- 如果 RSI 线位于通道内的下部, 线颜色为橙色。
通道中心线采用 RSI 线平滑法计算，两侧加上/减去缩进值作为通道的上下边界。
指标有六个输入参数:
- RSI period - RSI 计算周期
- RSI Applied price - RSI 计算价格
- MA period - 通道计算周期 (RSI 线平滑周期)
- MA Method - 通道计算方法
- Channel top size - 计算通道上边界所用的距中心线缩进
- Channel bottom size - 计算通道下边界所用的距中心线缩进
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20938
Smoothed_Smart_Money_Pressure_Oscillator
平滑的智能资金压力振荡器SilverTrend_NRTR
SilverTrend 信号量指标带有可能的停止单位置的 NRTR 线。
SilverTrend_NRTR_HTF
SilverTrend_NRTR 指标在输入参数中提供时间帧选择选项，当指标改变其颜色时警报并发送电子邮件和推送消息。SilverTrend
SilverTrend_Signal 指标实现为烛条，在其改变自身颜色时生成警报并发送电子邮件和推送消息。 具有趋势的烛条颜色较亮，而与趋势相反的则颜色较暗。