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Smart_Money_Pressure_Oscillator - MetaTrader 5脚本
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振荡器显示 "资金流压力" 图表。
它有一个输入参数:
- Period - 计算周期
计算:
智能资金压力 = Close[Period] - SM
其中:
SM = SM[i+1] + Change
其中:
如果 Volume > VolMA
Change = Close[i] - Close[i+1]
否则
Change = 0
Volume = 当前交易量
VolMA = SMA(Volume, Period)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20934
SSD_With_Histogram
一个带有直方图的慢速随机振荡器。WEVOMO
加权交易量移动调整移动平均线。
SilverTrend_NRTR
SilverTrend 信号量指标带有可能的停止单位置的 NRTR 线。Smoothed_Smart_Money_Pressure_Oscillator
平滑的智能资金压力振荡器