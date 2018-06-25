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Smart_Money_Pressure_Oscillator - MetaTrader 5脚本

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振荡器显示 "资金流压力" 图表。

它有一个输入参数:

  • Period - 计算周期

计算:

智能资金压力 = Close[Period] - SM

其中:

SM = SM[i+1] + Change

其中:

如果 Volume > VolMA

Change = Close[i] - Close[i+1]

否则

Change = 0

Volume = 当前交易量

VolMA = SMA(Volume, Period)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20934

SSD_With_Histogram SSD_With_Histogram

一个带有直方图的慢速随机振荡器。

WEVOMO WEVOMO

加权交易量移动调整移动平均线。

SilverTrend_NRTR SilverTrend_NRTR

SilverTrend 信号量指标带有可能的停止单位置的 NRTR 线。

Smoothed_Smart_Money_Pressure_Oscillator Smoothed_Smart_Money_Pressure_Oscillator

平滑的智能资金压力振荡器