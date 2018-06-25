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指标

WEVOMO - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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等级:
(11)
已发布:
已更新:
WEVOMO.mq5 (10.82 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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指标在价格图表中显示两条移动平均线: 交易量移动调整移动平均线，和加权交易量移动调整移动平均线，计算公式:

VOMOMA = (MOMA + VOMA)/2
WEVOMO = (MOMA + VOMA + WMA)/3

其中:

MOMA[i] = (Close[i-Period+1]*Diff[i-Period+1] + Close[i-Period+2]*Diff[i-Period+2] +... + Close[i]*Diff[i])/Sum(Diff)

VOMA[i] = (Close[i-Period+1]*Volume[i-Period+1] + Close[i-Period+2]*Volume[i-Period+2] + ... + Close[i]*Volume[i])/Sum(Volume)

WMA[i] = (Close[i-Period+1]*1 + Close[i-Period+2]*2 + ... + Close[i]*Period)/LSum

LSum = (Period+1)*Period/2

Diff[i] = Abs(Close[i] - Close[i-1])

该指标有三个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Show Volume Move MA - 显示交易量移动调整 MA (VOMOMA);
  • Show Weighted Volume Move MA - 显示加权交易量移动调整 MA (WEVOMO).

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20927

Wiseman_HTF Wiseman_HTF

指标 Wiseman 在输入参数中提供了时间帧选择选项:

RVRResistance RVRResistance

一款交易量/柱线价格范围比率指标，带有信号线，和识别最大/最小价格变化阻力的选项。

SSD_With_Histogram SSD_With_Histogram

一个带有直方图的慢速随机振荡器。

Smart_Money_Pressure_Oscillator Smart_Money_Pressure_Oscillator

智能资金压力振荡器