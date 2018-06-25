请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标在价格图表中显示两条移动平均线: 交易量移动调整移动平均线，和加权交易量移动调整移动平均线，计算公式:
VOMOMA = (MOMA + VOMA)/2 WEVOMO = (MOMA + VOMA + WMA)/3
其中:
MOMA[i] = (Close[i-Period+1]*Diff[i-Period+1] + Close[i-Period+2]*Diff[i-Period+2] +... + Close[i]*Diff[i])/Sum(Diff)
VOMA[i] = (Close[i-Period+1]*Volume[i-Period+1] + Close[i-Period+2]*Volume[i-Period+2] + ... + Close[i]*Volume[i])/Sum(Volume)
WMA[i] = (Close[i-Period+1]*1 + Close[i-Period+2]*2 + ... + Close[i]*Period)/LSum
LSum = (Period+1)*Period/2
Diff[i] = Abs(Close[i] - Close[i-1])
该指标有三个输入参数:
- Period - 计算周期;
- Show Volume Move MA - 显示交易量移动调整 MA (VOMOMA);
- Show Weighted Volume Move MA - 显示加权交易量移动调整 MA (WEVOMO).
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20927
Wiseman_HTF
指标 Wiseman 在输入参数中提供了时间帧选择选项:RVRResistance
一款交易量/柱线价格范围比率指标，带有信号线，和识别最大/最小价格变化阻力的选项。
SSD_With_Histogram
一个带有直方图的慢速随机振荡器。Smart_Money_Pressure_Oscillator
智能资金压力振荡器