平滑范围交易量比率是一款基于指标 Range_Volume_Ratio 的振荡器。 它在一个单独的窗口中以直方图形式显示两个参数的烛条尺寸/逐笔报价交易量比率:

开盘价和收盘价之间的差值; 最高价和最低价之间的差值。

它还会显示一条由平滑直方图数值的方法绘制的信号线。

直方图柱线的颜色可以通过两种方法显示:

由前一列的数值决定。 如果前一列在信号线上方，则颜色为绿色。 否则, 它为橙色; 单色直方图 - 所有柱线都是一种颜色。

该指标有四个输入参数:

Calculation type - 计算类型: Open/Close - 开盘价和收盘价之间的差值; High/Low - 最高价和最低价之间的差值。

- 计算类型: Period - 信号线的平滑周期;

- 信号线的平滑周期; MA Method - 信号线的平滑方法;

- 信号线的平滑方法; Colors setting - 颜色设置: By previous bar position - 直方图柱线颜色由前一列的值决定; One color - 单色。

- 颜色设置:

计算: 如果计算类型是 Open/Close: RVR[i] = Abs(Open[i] - Close[i]) / Volume[i] 如果计算类型是 High/Low: RVR[i] = (High[i] - Low[i]) / Volume[i] 其中: Volume - 烛条的逐笔报价交易量 Signal = Moving average(RVR, Period, Method)

图例1. 按开盘价/收盘价计算，单色





图例2. 按开盘价/收盘价计算，颜色由前一列的值决定





图例3. 按最高价/最低价计算，颜色由前一列的值决定