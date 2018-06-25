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平滑范围交易量比率是一款基于指标 Range_Volume_Ratio 的振荡器。 它在一个单独的窗口中以直方图形式显示两个参数的烛条尺寸/逐笔报价交易量比率:
- 开盘价和收盘价之间的差值;
- 最高价和最低价之间的差值。
它还会显示一条由平滑直方图数值的方法绘制的信号线。
直方图柱线的颜色可以通过两种方法显示:
- 由前一列的数值决定。 如果前一列在信号线上方，则颜色为绿色。 否则, 它为橙色;
- 单色直方图 - 所有柱线都是一种颜色。
该指标有四个输入参数:
- Calculation type - 计算类型:
- Open/Close - 开盘价和收盘价之间的差值;
- High/Low - 最高价和最低价之间的差值。
- Period - 信号线的平滑周期;
- MA Method - 信号线的平滑方法;
- Colors setting - 颜色设置:
- By previous bar position - 直方图柱线颜色由前一列的值决定;
- One color - 单色。
计算:
如果计算类型是 Open/Close:
RVR[i] = Abs(Open[i] - Close[i]) / Volume[i]
如果计算类型是 High/Low:
RVR[i] = (High[i] - Low[i]) / Volume[i]
其中:
Volume - 烛条的逐笔报价交易量 Signal = Moving average(RVR, Period, Method)
图例1. 按开盘价/收盘价计算，单色
图例2. 按开盘价/收盘价计算，颜色由前一列的值决定
图例3. 按最高价/最低价计算，颜色由前一列的值决定
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20922
Range_Volume_Ratio
烛条尺寸/逐笔报价交易量比率的指标。Range_Histogram
烛条尺寸指标。
RVRResistance
一款交易量/柱线价格范围比率指标，带有信号线，和识别最大/最小价格变化阻力的选项。Wiseman_HTF
指标 Wiseman 在输入参数中提供了时间帧选择选项: