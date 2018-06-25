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Range_Volume_Ratio_S - MetaTrader 5脚本

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平滑范围交易量比率是一款基于指标 Range_Volume_Ratio 的振荡器。 它在一个单独的窗口中以直方图形式显示两个参数的烛条尺寸/逐笔报价交易量比率:

  1. 开盘价和收盘价之间的差值;
  2. 最高价和最低价之间的差值。

它还会显示一条由平滑直方图数值的方法绘制的信号线。

直方图柱线的颜色可以通过两种方法显示:

  1. 由前一列的数值决定。 如果前一列在信号线上方，则颜色为绿色。 否则, 它为橙色;
  2. 单色直方图 - 所有柱线都是一种颜色。

该指标有四个输入参数:

  • Calculation type - 计算类型:
    • Open/Close - 开盘价和收盘价之间的差值;
    • High/Low - 最高价和最低价之间的差值。
  • Period - 信号线的平滑周期;
  • MA Method - 信号线的平滑方法;
  • Colors setting - 颜色设置:
    • By previous bar position - 直方图柱线颜色由前一列的值决定;
    • One color - 单色。

计算:

如果计算类型是 Open/Close:

RVR[i] = Abs(Open[i] - Close[i]) / Volume[i]

如果计算类型是 High/Low:

RVR[i] = (High[i] - Low[i]) / Volume[i]

其中:

Volume - 烛条的逐笔报价交易量
Signal = Moving average(RVR, Period, Method)

图例1. 按开盘价/收盘价计算，单色

图例1. 按开盘价/收盘价计算，单色


图例2. 按开盘价/收盘价计算，颜色由前一列的值决定

图例2. 按开盘价/收盘价计算，颜色由前一列的值决定


图例3. 按最高价/最低价计算，颜色由前一列的值决定

图例3. 按最高价/最低价计算，颜色由前一列的值决定

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20922

Range_Volume_Ratio Range_Volume_Ratio

烛条尺寸/逐笔报价交易量比率的指标。

Range_Histogram Range_Histogram

烛条尺寸指标。

RVRResistance RVRResistance

一款交易量/柱线价格范围比率指标，带有信号线，和识别最大/最小价格变化阻力的选项。

Wiseman_HTF Wiseman_HTF

指标 Wiseman 在输入参数中提供了时间帧选择选项: