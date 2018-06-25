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指标在一个单独的窗口中显示烛条尺寸/逐笔报价比率的直方图:
- 开盘价和收盘价之间的差值;
- 最高价和最低价之间的差值。
指标有一个输入参数:
- Calculation type - 计算类型:
- Open/Close - 开盘价和收盘价之间的差值;
- High/Low - 最高价和最低价之间的差值。
计算:
如果计算类型是 Open/Close:
RVR[i] = Abs(Open[i] - Close[i]) / Volume[i]
如果计算类型是 High/Low:
RVR[i] = (High[i] - Low[i]) / Volume[i]
其中:
Volume - 烛条的逐笔报价交易量
图例1. 计算类型是 Open/Close
图例1. 计算类型是 High/Low
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20921
Range_Histogram
烛条尺寸指标。Rainbow_Volume
彩色逐笔报价交易量指标。
Range_Volume_Ratio_S
烛条尺寸/逐笔报价交易量比率和信号线指标。RVRResistance
一款交易量/柱线价格范围比率指标，带有信号线，和识别最大/最小价格变化阻力的选项。