指标在一个单独的窗口中显示烛条尺寸/逐笔报价比率的直方图:

开盘价和收盘价之间的差值; 最高价和最低价之间的差值。

指标有一个输入参数:

Calculation type - 计算类型: Open/Close - 开盘价和收盘价之间的差值; High/Low - 最高价和最低价之间的差值。

- 计算类型:

计算: 如果计算类型是 Open/Close: RVR[i] = Abs(Open[i] - Close[i]) / Volume[i] 如果计算类型是 High/Low: RVR[i] = (High[i] - Low[i]) / Volume[i] 其中: Volume - 烛条的逐笔报价交易量

图例1. 计算类型是 Open/Close





图例1. 计算类型是 High/Low