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Range_Volume_Ratio - MetaTrader 5脚本

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指标在一个单独的窗口中显示烛条尺寸/逐笔报价比率的直方图:

  1. 开盘价和收盘价之间的差值;
  2. 最高价和最低价之间的差值。

指标有一个输入参数:

  • Calculation type - 计算类型:
    • Open/Close - 开盘价和收盘价之间的差值;
    • High/Low - 最高价和最低价之间的差值。

计算:

如果计算类型是 Open/Close:

RVR[i] = Abs(Open[i] - Close[i]) / Volume[i]

如果计算类型是 High/Low:

RVR[i] = (High[i] - Low[i]) / Volume[i]

其中:

Volume - 烛条的逐笔报价交易量

图例1. 计算类型是 Open/Close

图例1. 计算类型是 Open/Close


图例1. 计算类型是 High/Low

图例1. 计算类型是 High/Low

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20921

Range_Histogram Range_Histogram

烛条尺寸指标。

Rainbow_Volume Rainbow_Volume

彩色逐笔报价交易量指标。

Range_Volume_Ratio_S Range_Volume_Ratio_S

烛条尺寸/逐笔报价交易量比率和信号线指标。

RVRResistance RVRResistance

一款交易量/柱线价格范围比率指标，带有信号线，和识别最大/最小价格变化阻力的选项。