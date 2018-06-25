该指标在一个单独的窗口中显示直方图，烛条尺寸由两个参数组成:

开盘价和收盘价之间的差值; 最高价和最低价之间的差值。

您还可以启用平滑并显示烛条尺寸的平均值。

该指标有四个输入参数:

Calculation type - 计算类型: Open/Close - 开盘价和收盘价之间的差值; High/Low - 最高价和最低价之间的差值。

- 计算类型: Smoothing - 平滑开关 (Yes/No);

- 平滑开关 (Yes/No); Period - 均化周期;

- 均化周期; Method - 均化方法。

图例1. 计算开盘价/收盘价且无平滑





图例2. 计算最高价/最低价且无平滑





图例3. 计算开盘价/收盘价且平滑





图例4. 计算最高价/最低价且平滑