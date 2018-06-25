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该指标在一个单独的窗口中显示直方图，烛条尺寸由两个参数组成:
- 开盘价和收盘价之间的差值;
- 最高价和最低价之间的差值。
您还可以启用平滑并显示烛条尺寸的平均值。
该指标有四个输入参数:
- Calculation type - 计算类型:
- Open/Close - 开盘价和收盘价之间的差值;
- High/Low - 最高价和最低价之间的差值。
- Smoothing - 平滑开关 (Yes/No);
- Period - 均化周期;
- Method - 均化方法。
图例1. 计算开盘价/收盘价且无平滑
图例2. 计算最高价/最低价且无平滑
图例3. 计算开盘价/收盘价且平滑
图例4. 计算最高价/最低价且平滑
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20920
Rainbow_Volume
彩色逐笔报价交易量指标。Wiseman
Wiseman 这款指标基本上目标在于展示趋势方向已发生改变的烛条。
Range_Volume_Ratio
烛条尺寸/逐笔报价交易量比率的指标。Range_Volume_Ratio_S
烛条尺寸/逐笔报价交易量比率和信号线指标。