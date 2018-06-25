该指标按五个标准显示一根彩色逐笔报价交易量直方图柱线:

量增且价涨 (默认颜色为 green ); 量减且价跌 (默认颜色为 sky blue ); 量增且价跌 (默认颜色为 red ); 量减且价涨 (默认颜色为 golden ); 量价均无变化 (默认颜色为 pale gray )。

该指标将当前数据与 N 周期以前的数据进行比较。

它有一个输入参数: