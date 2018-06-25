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该指标按五个标准显示一根彩色逐笔报价交易量直方图柱线:
- 量增且价涨 (默认颜色为 green);
- 量减且价跌 (默认颜色为 sky blue);
- 量增且价跌 (默认颜色为 red);
- 量减且价涨 (默认颜色为 golden);
- 量价均无变化 (默认颜色为 pale gray)。
该指标将当前数据与 N 周期以前的数据进行比较。
它有一个输入参数:
- Period - 计算周期。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20919
Wiseman
Wiseman 这款指标基本上目标在于展示趋势方向已发生改变的烛条。Kalman_Filter
卡尔曼 (Kalman) 滤波器指标。 它可以有效地抑制噪音，从中提取主要趋势。
Range_Histogram
烛条尺寸指标。Range_Volume_Ratio
烛条尺寸/逐笔报价交易量比率的指标。