一个简单的指标，可以快速绘制两个由最高价均线和最低价均线计算的通道。

它有四个输入参数:

Fast MA period - 快速均线周期;

- 快速均线周期; Fast MA method - 快速均线计算方法;

- 快速均线计算方法; Slow MA period - 慢速均线周期;

- 慢速均线周期; Slow MA method - 慢速均线计算方法。

一个通道的绘制是基于指定周期和计算方法的两条移动平均线，但是价格类型不同的: 通道的顶端是最高价的均线，通道底端是最低价的均线。 快速均线通道绘制为蓝线，慢速均线通道绘制为用红线。

图例1. 周期 21 和 34

图例2. 周期 21 和 120