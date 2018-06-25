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EMA_Trend - MetaTrader 5脚本

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一个简单的指标，可以快速绘制两个由最高价均线和最低价均线计算的通道。

它有四个输入参数:

  • Fast MA period - 快速均线周期;
  • Fast MA method - 快速均线计算方法;
  • Slow MA period - 慢速均线周期;
  • Slow MA method - 慢速均线计算方法。
一个通道的绘制是基于指定周期和计算方法的两条移动平均线，但是价格类型不同的: 通道的顶端是最高价的均线，通道底端是最低价的均线。 快速均线通道绘制为蓝线，慢速均线通道绘制为用红线。

图例1. 周期 21 和 34

图例1. 周期 21 和 34

图例2. 周期 21 和 120

图例2. 周期 21 和 120

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20913

ADX_Difference ADX_Difference

ADX 与 ADX 在 N 周期之前的差值指标。

ADMIR ADMIR

ADMIR (平均方向运动指数评级) 振荡器显示两个指定不同计算周期的平均方向运动指数 (ADX) 指标线的比率。

HL_StdDev HL_StdDev

振荡器显示基于最高价与最低价之间差值计算出的标准偏差。

Kalman_Filter Kalman_Filter

卡尔曼 (Kalman) 滤波器指标。 它可以有效地抑制噪音，从中提取主要趋势。