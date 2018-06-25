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真实作者: CrushD
一款根据充满背景颜色的通道推动尾随停止位的指标，并用价格标签显示最新数值。
图例1. 指标 CandleStop_Cloud
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20908
Exp_CandlesticksBW_Tm
Exp_CandlesticksBW_Tm 智能交易系统基于 CandlesticksBW 烛条的颜色变化，并允许严格定义交易时间间隔。CandlesticksBW_x10
CandlesticksBWx10 指标显示来自输入参数定义的十个不同时间帧的 CandlesticksBW 指标蜡烛图的颜色。
CandleStop_Cloud_HTF
指标 CandleStop_Cloud 在输入参数中提供了时间帧选择选项。ADMIR
ADMIR (平均方向运动指数评级) 振荡器显示两个指定不同计算周期的平均方向运动指数 (ADX) 指标线的比率。