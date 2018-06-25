Exp_CandlesticksBW_Tm 智能交易系统基于 CandlesticksBW 烛条的颜色变化，并允许严格定义交易时间间隔。

如果指标颜色发生变化，在柱线收盘时形成交易信号，为当前趋势变化提供证据。

可以在输入参数中指定交易时间以便在指定的时间间隔内进行交易:

input bool TimeTrade= true ; input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;

小时和分钟分别提供两个变量，用于每次交易开始和结束的时间。

默认设置令 EA 可以从 0:00 开始的整个时段进行交易，而所有持仓在 23:59 时即刻平仓。

如果 EA 设置的开始时间晚于指定的交易结束时间，则 EA 将在第二天的指定时间平仓。

为令生成的 EA 正常运行，已编译的 CandlesticksBW.ex5 指标文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

在以下测试中 EA 用到的默认输入参数。 测试中未使用止损和止盈。

图例1. 图表上的示例交易

测试结果 GBPUSD H4 2016 全年:

图例2. 测试结果图表