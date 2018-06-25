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Exp_CandlesticksBW_Tm - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Exp_CandlesticksBW_Tm 智能交易系统基于 CandlesticksBW 烛条的颜色变化，并允许严格定义交易时间间隔。
如果指标颜色发生变化，在柱线收盘时形成交易信号，为当前趋势变化提供证据。
可以在输入参数中指定交易时间以便在指定的时间间隔内进行交易:
input bool TimeTrade=true; // 允许在指定的时间间隔内进行交易 input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; // 交易开始 (小时) input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; // 交易开始 (分钟) input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; // 交易结束 (小时) input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; // 交易结束 (分钟)
小时和分钟分别提供两个变量，用于每次交易开始和结束的时间。
默认设置令 EA 可以从 0:00 开始的整个时段进行交易，而所有持仓在 23:59 时即刻平仓。
如果 EA 设置的开始时间晚于指定的交易结束时间，则 EA 将在第二天的指定时间平仓。
为令生成的 EA 正常运行，已编译的 CandlesticksBW.ex5 指标文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
在以下测试中 EA 用到的默认输入参数。 测试中未使用止损和止盈。
图例1. 图表上的示例交易
测试结果 GBPUSD H4 2016 全年:
图例2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20905
CandlesticksBW_x10
CandlesticksBWx10 指标显示来自输入参数定义的十个不同时间帧的 CandlesticksBW 指标蜡烛图的颜色。MultiCandlesticksBW_x10
MultiCandlesticksBW_x10 指标使用来自十个不同时间帧的 CandlesticksBW 指标的颜色来展现当前趋势的信息。
CandleStop_Cloud
一款根据充满背景颜色的通道推动尾随停止位的指标，并用价格标签显示最新数值。CandleStop_Cloud_HTF
指标 CandleStop_Cloud 在输入参数中提供了时间帧选择选项。