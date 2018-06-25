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CandlesticksBW_Alert - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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真实作者: Vladimir

一款根据 B.Williams 的多色烛条指标，当趋势变化时报警，并在这种情况下发送电子邮件和推送消息。

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                  |
//+----------------------------------------------+
input uint NumberofBar=1;//生成信号所在的柱线编号
input bool SoundON=true; //启用报警
input uint NumberofAlerts=2;//报警次数
input bool EMailON=false; //启用通过电子邮件发送信号
input bool PushON=false; //启用将信号发送到移动设备

图例1. 指标 CandlesticksBW_Alert

图例1. 指标 CandlesticksBW_Alert

图例2. 警报

图例2. 警报

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20898

OzFX_D1_IndAES_v1.0_HTF OzFX_D1_IndAES_v1.0_HTF

指标 OzFX_D1_IndAES_v1.0 在输入参数中提供了时间帧选择选项。

两条均线一条 RSI 两条均线一条 RSI

两条 iMA (移动均线, MA) 指标和一条 iRSI (相对强度指数, RSI)。 交易信号公式有许多设置和优化。

MultiCandlesticksBW_x10 MultiCandlesticksBW_x10

MultiCandlesticksBW_x10 指标使用来自十个不同时间帧的 CandlesticksBW 指标的颜色来展现当前趋势的信息。

CandlesticksBW_x10 CandlesticksBW_x10

CandlesticksBWx10 指标显示来自输入参数定义的十个不同时间帧的 CandlesticksBW 指标蜡烛图的颜色。