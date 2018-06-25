两条 iMA (移动均线, MA) 指标和一条 iRSI (相对强度指数, RSI)。 交易信号公式有许多设置和优化。

指标 OzFX_D1_IndAES_v1.0 在输入参数中提供了时间帧选择选项。

MultiCandlesticksBW_x10 指标使用来自十个不同时间帧的 CandlesticksBW 指标的颜色来展现当前趋势的信息。

CandlesticksBWx10 指标显示来自输入参数定义的十个不同时间帧的 CandlesticksBW 指标蜡烛图的颜色。