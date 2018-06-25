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真实作者: Vladimir
一款根据 B.Williams 的多色烛条指标，当趋势变化时报警，并在这种情况下发送电子邮件和推送消息。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint NumberofBar=1;//生成信号所在的柱线编号 input bool SoundON=true; //启用报警 input uint NumberofAlerts=2;//报警次数 input bool EMailON=false; //启用通过电子邮件发送信号 input bool PushON=false; //启用将信号发送到移动设备
图例1. 指标 CandlesticksBW_Alert
图例2. 警报
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20898
OzFX_D1_IndAES_v1.0_HTF
指标 OzFX_D1_IndAES_v1.0 在输入参数中提供了时间帧选择选项。两条均线一条 RSI
两条 iMA (移动均线, MA) 指标和一条 iRSI (相对强度指数, RSI)。 交易信号公式有许多设置和优化。
MultiCandlesticksBW_x10
MultiCandlesticksBW_x10 指标使用来自十个不同时间帧的 CandlesticksBW 指标的颜色来展现当前趋势的信息。CandlesticksBW_x10
CandlesticksBWx10 指标显示来自输入参数定义的十个不同时间帧的 CandlesticksBW 指标蜡烛图的颜色。