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Индикаторы

PDO - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1897
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Осциллятор процентной разницы PDO (Percent Difference Oscillator) показывает разницу между скользящей средней и текущей ценой Close, выражая разницу в процентах от скользящей средней (выше / ниже МА).

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета МА;
  • Method - метод расчета МА;
  • Applied price - цена расчета МА.

Расчет:

PDO = 100*(Close - MA)/MA

Exp_BrainTrend2_V2_Duplex Exp_BrainTrend2_V2_Duplex

Две одинаковые торговые системы, построенные на сигналах индикатора BrainTrend2_V2, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.

AnalysisOnBars AnalysisOnBars

Информационный индикатор AnalysisOnBars отображает бары без учета цены. Бары отображаются в пунктах.

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Индикатор-осциллятор TATR (Tick Average True Range).

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Индикатор "Коэффициент волатильности".