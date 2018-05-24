Две одинаковые торговые системы, построенные на сигналах индикатора BrainTrend2_V2, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.

Информационный индикатор AnalysisOnBars отображает бары без учета цены. Бары отображаются в пунктах.