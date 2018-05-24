Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
PDO - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1897
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Осциллятор процентной разницы PDO (Percent Difference Oscillator) показывает разницу между скользящей средней и текущей ценой Close, выражая разницу в процентах от скользящей средней (выше / ниже МА).
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета МА;
- Method - метод расчета МА;
- Applied price - цена расчета МА.
Расчет:
PDO = 100*(Close - MA)/MA
Exp_BrainTrend2_V2_Duplex
Две одинаковые торговые системы, построенные на сигналах индикатора BrainTrend2_V2, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.AnalysisOnBars
Информационный индикатор AnalysisOnBars отображает бары без учета цены. Бары отображаются в пунктах.
TATR
Индикатор-осциллятор TATR (Tick Average True Range).Volatility_Ratio
Индикатор "Коэффициент волатильности".