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Volatility_Ratio 指标尝试发现交易区间和趋势返回点。
它只能在 0.01-1.0 的范围内工作。 在 0.5 以上的数值处，它表示当前趋势反转的概率。
它有一个输入参数:
- Period - 计算周期。
计算:
VR[i] = tr[i] / pr[i]
其中:
tr[i] = Max(hl[i], hc[i], lc[i])
hl[i] = High[i] - Low[i] hc[i] = Abs(High[i] - Close[i-1]) lc[i] = Abs(Low[i] - Close[i-1])
pr[i] = Max(MH, Open[i-Period+1]) - Min(ML, Open[i-Period+1])
MH 和 ML 分别是整个 Period 期间最高价和最低价。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20868
TATR
TATR (逐笔报价平均真实范围) 振荡器。Exp_BrainTrend2_V2_Duplex
两套基于 BrainTrend2_V2 信号的相同交易系统，用于多头和空头交易，可以在一个智能交易系统中以不同的方式进行配置。
RSI_STARC
RSI + STARC 波带 (Stoller平 均范围通道)。ProfitCalculator
带有已平仓位日期的面板指标。