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Volatility_Ratio - MetaTrader 5脚本

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Volatility_Ratio 指标尝试发现交易区间和趋势返回点。

它只能在 0.01-1.0 的范围内工作。 在 0.5 以上的数值处，它表示当前趋势反转的概率。

它有一个输入参数:

  • Period - 计算周期。

计算:

VR[i] = tr[i] / pr[i]

其中:

tr[i] = Max(hl[i], hc[i], lc[i])
hl[i] = High[i] - Low[i]
hc[i] = Abs(High[i] - Close[i-1])
lc[i] = Abs(Low[i] - Close[i-1])

pr[i] = Max(MH, Open[i-Period+1]) - Min(ML, Open[i-Period+1])
MH 和 ML 分别是整个 Period 期间最高价和最低价。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20868

TATR TATR

TATR (逐笔报价平均真实范围) 振荡器。

Exp_BrainTrend2_V2_Duplex Exp_BrainTrend2_V2_Duplex

两套基于 BrainTrend2_V2 信号的相同交易系统，用于多头和空头交易，可以在一个智能交易系统中以不同的方式进行配置。

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带有已平仓位日期的面板指标。