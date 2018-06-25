TATR (逐笔报价平均真实范围) 振荡器呈现一条简化的 ATR，并由真实范围 (TR) 的平均值计算。 真实范围可以找到最大的数值:

当前高位和低位之间的差异; 当前高点与前一收盘价之间的差值 (绝对值); 当前低点与前一收盘价之间的差值 (绝对值)。

逐笔报价真实范围可以发现当前收盘价和前一收盘价之间的差值 (绝对值)

该指标有三个输入参数:

Period - 计算周期;

- 计算周期; Method - 计算方法;

- 计算方法; Applied price - 用于计算的价格类型。