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TATR - MetaTrader 5脚本

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TATR.mq5 (9.35 KB) 预览
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TATR (逐笔报价平均真实范围) 振荡器呈现一条简化的 ATR，并由真实范围 (TR) 的平均值计算。 真实范围可以找到最大的数值:

  1. 当前高位和低位之间的差异;
  2. 当前高点与前一收盘价之间的差值 (绝对值);
  3. 当前低点与前一收盘价之间的差值 (绝对值)。

逐笔报价真实范围可以发现当前收盘价和前一收盘价之间的差值 (绝对值)

该指标有三个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Method - 计算方法;
  • Applied price - 用于计算的价格类型。

计算:

TATR[i] = Moving Average(AP, Period, Method)

其中:

AP[i] = Abs(Price[i] - Price[i-1])

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20867

Exp_BrainTrend2_V2_Duplex Exp_BrainTrend2_V2_Duplex

两套基于 BrainTrend2_V2 信号的相同交易系统，用于多头和空头交易，可以在一个智能交易系统中以不同的方式进行配置。

AnalysisOnBars_HTF AnalysisOnBars_HTF

指标 AnalysisOnBars 在输入参数中提供了时间帧选择选项。

Volatility_Ratio Volatility_Ratio

Volatility_Ratio 指标。

RSI_STARC RSI_STARC

RSI + STARC 波带 (Stoller平 均范围通道)。