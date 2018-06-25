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TATR (逐笔报价平均真实范围) 振荡器呈现一条简化的 ATR，并由真实范围 (TR) 的平均值计算。 真实范围可以找到最大的数值:
- 当前高位和低位之间的差异;
- 当前高点与前一收盘价之间的差值 (绝对值);
- 当前低点与前一收盘价之间的差值 (绝对值)。
逐笔报价真实范围可以发现当前收盘价和前一收盘价之间的差值 (绝对值)
该指标有三个输入参数:
- Period - 计算周期;
- Method - 计算方法;
- Applied price - 用于计算的价格类型。
计算:
TATR[i] = Moving Average(AP, Period, Method)
其中:
AP[i] = Abs(Price[i] - Price[i-1])
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20867
Exp_BrainTrend2_V2_Duplex
两套基于 BrainTrend2_V2 信号的相同交易系统，用于多头和空头交易，可以在一个智能交易系统中以不同的方式进行配置。AnalysisOnBars_HTF
指标 AnalysisOnBars 在输入参数中提供了时间帧选择选项。
Volatility_Ratio
Volatility_Ratio 指标。RSI_STARC
RSI + STARC 波带 (Stoller平 均范围通道)。