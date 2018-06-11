请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
基于梅·威德 (Mel Widner) 的彩虹平均值 (这与 Guppy MMA 类似)，这里是一个振荡器版本。
该指标主要是为了显示行情走势。 但是，利用这些等级 (这是动态的 - 它们取决于行情变化)，您也可以用它来评估超买和超卖情况。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20865
范围振荡器 + 波带
与基本的范围振荡器版本不同，此版本使用布林带进行超买和超卖条件评估。范围振荡器
范围振荡器指标显示所需期间的最高价到最低价位之间的中间价的相对位置。
彩虹振荡器 - 二相
根据梅·威德 (Mel Widner) 的彩虹平均值 (这与 Guppy MMA 相似)，这里是彩虹振荡器的二相版本。EMA 偏差
EMA 偏差与标准偏差相似，但乍看之下，您应该注意到它比标准偏差 "更快速"，并且在任何期望对波动率快速反应的代码或交易系统中都很有用。