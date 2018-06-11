范围振荡器指标显示所需期间的最高价到最低价位之间的中间价的相对位置。

与基本的范围振荡器版本不同，此版本使用布林带进行超买和超卖条件评估。

根据梅·威德 (Mel Widner) 的彩虹平均值 (这与 Guppy MMA 相似)，这里是彩虹振荡器的二相版本。

EMA 偏差与标准偏差相似，但乍看之下，您应该注意到它比标准偏差 "更快速"，并且在任何期望对波动率快速反应的代码或交易系统中都很有用。