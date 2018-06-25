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PDO - MetaTrader 5脚本

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PDO (百分比差值振荡器) 振荡器显示移动平均线和当前收盘价之间的差值，以移动平均线的百分比表达差值 (高于/低于均线)。

它有三个输入参数:

  • Period - 均线计算周期;
  • Method - 均线计算方法;
  • Applied price - 均线计算价格类型。

计算:

PDO = 100*(Close - MA)/MA

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20862

Notis Notis

Notis% V 振荡器基于日内高点与低点之间的差值来衡量行情波动率。

TradingBoxing TradingBoxing

基于 CDialog 类的交易面板。

AnalysisOnBars AnalysisOnBars

AnalysisOnBars 信息指标显示柱线且不考虑价格。 柱线以点数为单位显示。

AnalysisOnBars_HTF AnalysisOnBars_HTF

指标 AnalysisOnBars 在输入参数中提供了时间帧选择选项。