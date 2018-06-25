PDO (百分比差值振荡器) 振荡器显示移动平均线和当前收盘价之间的差值，以移动平均线的百分比表达差值 (高于/低于均线)。

它有三个输入参数:

Period - 均线计算周期;

- 均线计算周期; Method - 均线计算方法;

- 均线计算方法; Applied price - 均线计算价格类型。