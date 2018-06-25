Notis% V 振荡器基于日内高点与低点之间的差值来衡量行情波动率。

当 Plus 和 Minus 指示线之间的差值很大时，波动性较高; 波动率较低时，差值很小。

该指标可以在两种计算和数据提供模式下工作:

累积模式。 在这种模式下，该指标表现为一条指示线的正常振荡器。 在这种模式下，指标图表也可以颠倒。 非累积模式 (默认)。 在这种模式下，指标显示两条指示线: Plus 和 Minus。 这两条线之间的差值提示行情的波动等级。 交叉 - 方向。

该指标有四个输入参数:

Period - 计算周期;

- 计算周期; Method - 均化方法;

- 均化方法; Cumulative mode - 累积模式 (切换 Yes/No);

- 累积模式 (切换 Yes/No); Inverse in cumulative mode - 颠倒累积模式的指标 (切换 Yes/No)。

计算: NOTIS[i] = 100*Plus[i] / (Plus[i] + Minus[i]) 其中: Plus = Moving Average(P, Period, Method) Minus = Moving average(M, Period, Method) P[i] = High[i] - Close[i] M[i] = Close[i] - Low[i]

图例1. 默认模式





图例2. 非颠倒的累积模式





图例3. 颠倒的累积模式