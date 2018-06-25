代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Notis - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1138
等级:
(10)
已发布:
Notis.mq5 (13.02 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Notis% V 振荡器基于日内高点与低点之间的差值来衡量行情波动率。

当 Plus 和 Minus 指示线之间的差值很大时，波动性较高; 波动率较低时，差值很小。

该指标可以在两种计算和数据提供模式下工作:

  1. 累积模式。 在这种模式下，该指标表现为一条指示线的正常振荡器。 在这种模式下，指标图表也可以颠倒。
  2. 非累积模式 (默认)。 在这种模式下，指标显示两条指示线: Plus 和 Minus。 这两条线之间的差值提示行情的波动等级。 交叉 - 方向。

该指标有四个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Method - 均化方法;
  • Cumulative mode - 累积模式 (切换 Yes/No);
  • Inverse in cumulative mode - 颠倒累积模式的指标 (切换 Yes/No)。

计算:

NOTIS[i] = 100*Plus[i] / (Plus[i] + Minus[i])

其中:

Plus = Moving Average(P, Period, Method)
Minus = Moving average(M, Period, Method)
P[i] = High[i] - Close[i]
M[i] = Close[i] - Low[i]

图例1. 默认模式

图例1. 默认模式


图例2. 非颠倒的累积模式

图例2. 非颠倒的累积模式


图例3. 颠倒的累积模式

图例3. 颠倒的累积模式

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20861

TradingBoxing TradingBoxing

基于 CDialog 类的交易面板。

MACD_Squeeze MACD_Squeeze

MACD 挤压振荡器类似于交易市场挤压指标，但这次基于 MACD。

PDO PDO

PDO (百分比差值振荡器) 指标。

AnalysisOnBars AnalysisOnBars

AnalysisOnBars 信息指标显示柱线且不考虑价格。 柱线以点数为单位显示。