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Notis% V 振荡器基于日内高点与低点之间的差值来衡量行情波动率。
当 Plus 和 Minus 指示线之间的差值很大时，波动性较高; 波动率较低时，差值很小。
该指标可以在两种计算和数据提供模式下工作:
- 累积模式。 在这种模式下，该指标表现为一条指示线的正常振荡器。 在这种模式下，指标图表也可以颠倒。
- 非累积模式 (默认)。 在这种模式下，指标显示两条指示线: Plus 和 Minus。 这两条线之间的差值提示行情的波动等级。 交叉 - 方向。
该指标有四个输入参数:
- Period - 计算周期;
- Method - 均化方法;
- Cumulative mode - 累积模式 (切换 Yes/No);
- Inverse in cumulative mode - 颠倒累积模式的指标 (切换 Yes/No)。
计算:
NOTIS[i] = 100*Plus[i] / (Plus[i] + Minus[i])
其中:
Plus = Moving Average(P, Period, Method) Minus = Moving average(M, Period, Method) P[i] = High[i] - Close[i] M[i] = Close[i] - Low[i]
图例1. 默认模式
图例2. 非颠倒的累积模式
图例3. 颠倒的累积模式
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20861
TradingBoxing
基于 CDialog 类的交易面板。MACD_Squeeze
MACD 挤压振荡器类似于交易市场挤压指标，但这次基于 MACD。
PDO
PDO (百分比差值振荡器) 指标。AnalysisOnBars
AnalysisOnBars 信息指标显示柱线且不考虑价格。 柱线以点数为单位显示。