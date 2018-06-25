请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_ATR_Normalize_Histogram - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1331
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一套基于 ATR_Normalize_Histogram 指标信号的交易系统，当柱线收盘时如果指标已穿过超买/超卖级别并进入相关极端区域，则信号形成:
为令生成的 EA 正常运行，已编译的 ATR_Normalize_Histogram.ex5 指标文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
请注意，库文件 TradeAlgorithms.mqh 设计用于 EA，且需与提供 非零点差，并能够在 开仓同时 设置止损和止盈的经纪商一起使用。 您可以在 Trade Algorithms 下载该库的其它版本。
在以下测试中 EA 用到的默认输入参数。 测试中未使用止损和止盈。
图例 1. 图表上的示例交易
测试结果 EURUSD H4 2016 全年:
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20830
ATR_Normalize_Histogram_HTF
ATR_Normalize_Histogram 指标在输入参数中提供时间帧选择选项，当突破超买/超卖区域时警报。ATR_Normalize_Histogram
一款典型的使用平均真实范围的多色直方图形式振荡器。
AnchoredMomentum_x10
AnchoredMomentum_x10 指标显示来自十个不同时间帧的 AnchoredMomentum 指标位置。InvertCandle_Plus
当前金融产品的颠倒图表，显示竞卖价 (Ask) 和竞买价 (Bid) 的价位。