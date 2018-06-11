正如 John F. Ehlers 在 2018 年 5 月份的 "股票和商品技术分析" 中所描述的那样。 这是检测周期性反转的传统 RSI 的增强型指标。

该指标有两个设置:

RSILength - 这需要是主导周期的一半。 例如，如果应用到股票或股票指数，周期将是每月 (日线图上为 20 根柱线)，因此您可以将此变量设置为 10。

- 这需要是主导周期的一半。 例如，如果应用到股票或股票指数，周期将是每月 (日线图上为 20 根柱线)，因此您可以将此变量设置为 10。 Smooth - 控制波段波动性的指标平滑参数。 这应该设置为不超过 RSILength 的值。

如何在实践中使用这个指标:

如果指标峰值在 -2 以下，这表明涨势转势的概率很高，因此是一个 买入 信号。

信号。 如果指标峰值在 2 以上，这表明跌势转势的概率很高，因此是一个 卖出信号。

下图显示是这个指标的一个示例。