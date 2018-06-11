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正如 John F. Ehlers 在 2018 年 5 月份的 "股票和商品技术分析" 中所描述的那样。 这是检测周期性反转的传统 RSI 的增强型指标。
该指标有两个设置:
- RSILength - 这需要是主导周期的一半。 例如，如果应用到股票或股票指数，周期将是每月 (日线图上为 20 根柱线)，因此您可以将此变量设置为 10。
- Smooth - 控制波段波动性的指标平滑参数。 这应该设置为不超过 RSILength 的值。
如何在实践中使用这个指标:
- 如果指标峰值在 -2 以下，这表明涨势转势的概率很高，因此是一个 买入信号。
- 如果指标峰值在 2 以上，这表明跌势转势的概率很高，因此是一个 卖出信号。
下图显示是这个指标的一个示例。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20819
数字滤波器 - 单独
总是在独立窗口上绘制的一套数字滤波器 (由于它们的性质)。数字滤波器 - 在图表上
在主图表上自然放置的一套 4 种数字滤波器。