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EA

夜间横盘交易 - MetaTrader 5EA

basisforex | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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2022
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下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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思路来自: Leonid Basis

MQL5 编码: Vladimir Karputov

EA 仅在最平静的时间内 (从美国时段收盘之后至亚洲时段开盘之前)，在 EURUSD H1 上进行调试。


输入参数

  • Take Profit - 止盈;
  • Trailing Stop - 尾随;
  • Trailing Step - 尾随步幅;
  • Difference Min - 最高价和最低价之间的最小差值 (最后三根柱线内);
  • Difference Max - 最高价和最低价之间的最大差值 (最后三根柱线内);
  • Open Hour - 开盘钟点;
  • Lots - 手数 (如果您将手数设置为零以上，那么 Risk 参数必须设置为零);
  • Risk - 风险 (如果将风险设置为零以上，则 Lots 参数必须设置为零);
  • magic number - EA 的独有标识符。

夜间横盘交易

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20815

ASCtrend_NRTR_HTF ASCtrend_NRTR_HTF

ASCtrend_NRTR 指标在输入参数中提供时间帧选择选项，当指标改变其颜色时警报并发送电子邮件和推送消息。

TVI TVI

TVI (Trade Volume Index - 交易量指数)。

执行者蜡烛 执行者蜡烛

依据若干烛条形态进行交易。 可分别为买入和卖出设置止盈，止损和尾随级别。

MACD 和 SAR MACD 和 SAR

一套基于 MACD 和 SAR 指标的交易系统。 信号接收公式是完全可优化的。