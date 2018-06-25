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夜间横盘交易 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2022
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Leonid Basis。
MQL5 编码: Vladimir Karputov。
EA 仅在最平静的时间内 (从美国时段收盘之后至亚洲时段开盘之前)，在 EURUSD H1 上进行调试。
输入参数
- Take Profit - 止盈;
- Trailing Stop - 尾随;
- Trailing Step - 尾随步幅;
- Difference Min - 最高价和最低价之间的最小差值 (最后三根柱线内);
- Difference Max - 最高价和最低价之间的最大差值 (最后三根柱线内);
- Open Hour - 开盘钟点;
- Lots - 手数 (如果您将手数设置为零以上，那么 Risk 参数必须设置为零);
- Risk - 风险 (如果将风险设置为零以上，则 Lots 参数必须设置为零);
- magic number - EA 的独有标识符。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20815
ASCtrend_NRTR_HTF
ASCtrend_NRTR 指标在输入参数中提供时间帧选择选项，当指标改变其颜色时警报并发送电子邮件和推送消息。TVI
TVI (Trade Volume Index - 交易量指数)。
执行者蜡烛
依据若干烛条形态进行交易。 可分别为买入和卖出设置止盈，止损和尾随级别。MACD 和 SAR
一套基于 MACD 和 SAR 指标的交易系统。 信号接收公式是完全可优化的。