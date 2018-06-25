ASCtrend_NRTR 指标在输入参数中提供时间帧选择选项，当指标改变其颜色时警报并发送电子邮件和推送消息。

依据若干烛条形态进行交易。 可分别为买入和卖出设置止盈，止损和尾随级别。

一套基于 MACD 和 SAR 指标的交易系统。 信号接收公式是完全可优化的。