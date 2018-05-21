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Индикаторы

First RSI level - индикатор для MetaTrader 4

Yurij Izyumov
Yurij Izyumov

Yurij Izyumov

3.9 (45)
скромный вебмастер
29 продуктов 30 кодов 49 тем 505 комментариев
Просмотров:
14928
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Индикатор First RSI Level создан для анализа и отображения на ценовом графике уровня, на котором произошло первое пересечение максимального или минимального значения стандартного индикатора RSI, для последующего определения сильных тенденций. Это исходный код продукта - First RSI Level.

Индикатор позволяет отслеживать начало тенденции, не подчиняющейся сигналам стандартной стратегии торговли по индикатору RSI. Например, это может быть после достижения уровня перепроданности, когда цена идет не вверх, а устремляется вниз, тем самым как бы "продавливая" уровень перепроданности. Тут мы делаем вывод, что настала сильная тенденция, и поэтому следующий же вход по направлению этой тенденции будет отмечен стрелкой, звуковым сигналом и/или Push-уведомлением по вашему выбору. В случае "продавливания" зоны перекупленности - точно такое же зеркальное условие. Если вам необходим стандартный RSI со звуковым сигналом и уведомлениями, смотрите индикатор RSI Alerts.

Чтобы вам приходили уведомления на ваш мобильный терминал о сигналах, включите переменную Send Notification = true, предварительно настроив в настройках терминала MetaQuotes ID (подробнее читайте в статьеMetaQuotes ID в мобильном терминале MetaTrader).


Настройки

  • RSI Period - период индикатора RSI;
  • RSI maximum level - уровень максимума индикатора RSI (уровень перекупленности), по умолчанию 70;
  • RSI minimum level - уровень минимума индикатора RSI (уровень перепроданности), по умолчанию 30;
  • Alert - включить звуковые оповещения;
  • Send Notification - включить Push-уведомления на мобильный терминал;
  • Shift 0-curren bar, 1-first bar - сдвиг RSI: 0 - данные берутся с текущей свечи, 1 - данные берутся с первой свечи;
  • Width arrows - размер стрелок и линий уровней (от 1-5);
  • Buy color - цвет уровней и стрелок сигнала на покупку;
  • Sell color - цвет уровней и стрелок сигнала на продажу;
  • Comments - поясняющие комментарии на экране.


Значения буферов индикатора

  • 0 - стрелки на покупку;
  • 1 - стрелки на продажу;
  • 3 - уровень последнего сигнала на покупку по RSI;
  • 4 - уровень последнего сигнала на продажу по RSI.
Усредняющий советник по индикатору RSI Усредняющий советник по индикатору RSI

Советник открывает ордера по сигналам индикатора RSI с усреднением.

DeleteTradeArrows DeleteTradeArrows

Удаляет с графика объекты-стрелки, которыми отмечаются сделки на графике. Утилита реализована в виде индикатора, который сам ничего не рисует.

CandleDuration CandleDuration

Отображение времени, затраченного на формирование свечи. Актуально для графиков, не зависящих от времени (Range-бары, Renko, эквиобъемные).

BBands for RSI BBands for RSI

Стрелочный индикатор Bollinger Bands (BB) для RSI.