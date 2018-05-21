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First RSI level - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор First RSI Level создан для анализа и отображения на ценовом графике уровня, на котором произошло первое пересечение максимального или минимального значения стандартного индикатора RSI, для последующего определения сильных тенденций. Это исходный код продукта - First RSI Level.
Индикатор позволяет отслеживать начало тенденции, не подчиняющейся сигналам стандартной стратегии торговли по индикатору RSI. Например, это может быть после достижения уровня перепроданности, когда цена идет не вверх, а устремляется вниз, тем самым как бы "продавливая" уровень перепроданности. Тут мы делаем вывод, что настала сильная тенденция, и поэтому следующий же вход по направлению этой тенденции будет отмечен стрелкой, звуковым сигналом и/или Push-уведомлением по вашему выбору. В случае "продавливания" зоны перекупленности - точно такое же зеркальное условие. Если вам необходим стандартный RSI со звуковым сигналом и уведомлениями, смотрите индикатор RSI Alerts.
Настройки
- RSI Period - период индикатора RSI;
- RSI maximum level - уровень максимума индикатора RSI (уровень перекупленности), по умолчанию 70;
- RSI minimum level - уровень минимума индикатора RSI (уровень перепроданности), по умолчанию 30;
- Alert - включить звуковые оповещения;
- Send Notification - включить Push-уведомления на мобильный терминал;
- Shift 0-curren bar, 1-first bar - сдвиг RSI: 0 - данные берутся с текущей свечи, 1 - данные берутся с первой свечи;
- Width arrows - размер стрелок и линий уровней (от 1-5);
- Buy color - цвет уровней и стрелок сигнала на покупку;
- Sell color - цвет уровней и стрелок сигнала на продажу;
- Comments - поясняющие комментарии на экране.
Значения буферов индикатора
- 0 - стрелки на покупку;
- 1 - стрелки на продажу;
- 3 - уровень последнего сигнала на покупку по RSI;
- 4 - уровень последнего сигнала на продажу по RSI.
Советник открывает ордера по сигналам индикатора RSI с усреднением.DeleteTradeArrows
Удаляет с графика объекты-стрелки, которыми отмечаются сделки на графике. Утилита реализована в виде индикатора, который сам ничего не рисует.
Отображение времени, затраченного на формирование свечи. Актуально для графиков, не зависящих от времени (Range-бары, Renko, эквиобъемные).BBands for RSI
Стрелочный индикатор Bollinger Bands (BB) для RSI.