Индикатор First RSI Level создан для анализа и отображения на ценовом графике уровня, на котором произошло первое пересечение максимального или минимального значения стандартного индикатора RSI, для последующего определения сильных тенденций. Это исходный код продукта - First RSI Level.

Индикатор позволяет отслеживать начало тенденции, не подчиняющейся сигналам стандартной стратегии торговли по индикатору RSI. Например, это может быть после достижения уровня перепроданности, когда цена идет не вверх, а устремляется вниз, тем самым как бы "продавливая" уровень перепроданности. Тут мы делаем вывод, что настала сильная тенденция, и поэтому следующий же вход по направлению этой тенденции будет отмечен стрелкой, звуковым сигналом и/или Push-уведомлением по вашему выбору. В случае "продавливания" зоны перекупленности - точно такое же зеркальное условие. Если вам необходим стандартный RSI со звуковым сигналом и уведомлениями, смотрите индикатор RSI Alerts.

Send Notification = true, предварительно настроив в настройках терминала MetaQuotes ID (подробнее читайте в статье Чтобы вам приходили уведомления на ваш мобильный терминал о сигналах, включите переменную, предварительно настроив в настройках терминала(подробнее читайте в статье MetaQuotes ID в мобильном терминале MetaTrader ).





Настройки

RSI Period - период индикатора RSI;

- период индикатора RSI; RSI maximum level - уровень максимума индикатора RSI (уровень перекупленности), по умолчанию 70;

- уровень максимума индикатора RSI (уровень перекупленности), по умолчанию 70; RSI minimum level - уровень минимума индикатора RSI (уровень перепроданности), по умолчанию 30;

- уровень минимума индикатора RSI (уровень перепроданности), по умолчанию 30; Alert - включить звуковые оповещения;

- включить звуковые оповещения; Send Notification - включить Push-уведомления на мобильный терминал;

- включить Push-уведомления на мобильный терминал; Shift 0-curren bar, 1-first bar - сдвиг RSI: 0 - данные берутся с текущей свечи, 1 - данные берутся с первой свечи;

- сдвиг RSI: 0 - данные берутся с текущей свечи, 1 - данные берутся с первой свечи; Width arrows - размер стрелок и линий уровней (от 1-5);

- размер стрелок и линий уровней (от 1-5); Buy color - цвет уровней и стрелок сигнала на покупку;

- цвет уровней и стрелок сигнала на покупку; Sell color - цвет уровней и стрелок сигнала на продажу;

- цвет уровней и стрелок сигнала на продажу; Comments - поясняющие комментарии на экране.





Значения буферов индикатора