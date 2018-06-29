При работе со стандартными графиками типа M1, M5, H1 и т.д. трейдеру всегда известно крайнее время, после которого к текущему бару не будет добавлено ни одного тика, т.е. бар окажется сформированным. Такое предвидение возможно на том простом основании, что стандартные графики зависимы от времени. Поэтому время формирования свечей (продолжительность жизни свечей) подобных графиков оказывается одинаковым от свечи к свече.

Наряду со стандартным представлением графиков котировок имеется множество других способов представления графиков, при котором продолжительность жизни свечи не зависит от времени. К таким графикам относятся графики равновысоких баров (или Range-баров), Renko и эквиобъемные графики. Это то, что наиболее известно, хотя существует еще множество других модификаций графиков, продолжительность свечей которых не зависит от времени.

При использовании графиков, построение которых не зависит от времени, может стать полезной информация о том, сколько времени заняло формирование той или иной свечи. Такая информация даст полноту взгляда на рыночную ситуацию, позволяя оценить активность рынка, что хорошо видно на стандартных графиках, но скрыто на нестандартных.

Отображение продолжительности формирования свечи совершается при помощи индикатора CandleDuration. Всего им поддерживается два типа представления таких данных.





Первый тип

Представление в виде гистограммы, каждый столбец которой показывает количество секунд, принадлежащих свече (см. рис. 1).

Рис. 1. Гистограмма продолжительности свечей в секундах.

На рис. 1. приведен эквиобъемный график, каждая свеча которого состоит из 200 тиков. Время формирования свечей на видимом участке графика лежит в пределах от 82 до 409 секунд. Получается, что участки графика, на которых гистограмма показывает максимумы, это участки "медленного" рынка, т.е. в то время котировки приходили достаточно редко. Подобные участки можно отнести к флэтовым. И, наоборот, там, где столбцы гистограммы относительно низки, это участки "быстрого" рынка или участки тренда.





Второй тип

Представление продолжительности свечей графика в виде явного указания времени над каждой свечей (см. рис. 2).

Рис. 2. Точная продолжительность каждой свечи.

В данном случае время выражено в минутах и секундах, но индикатор CandleDuration предоставляет пользователю возможность выбора формата времени, отображаемого над свечей. Возможных форматов семь, если не считать возможность отключения показа продолжительности свечи непосредственно на ценовом графике (см. рис. 3).

Рис. 3. Форматы представления времени.

Последние два формата (HH:MM:SS / ЧЧ:ММ:СС и DD HH:MM / ДД ЧЧ:ММ) отображают соответственно: часы, минуты, секунды и дни, часы, минуты формирования свечи.





Отдельно стоит отметить параметр End of trades in Friday (HH:MM) / Конец торгов в пятницу (ЧЧ:ММ). Он нужен для того, чтобы последняя свеча недели, которая чаще всего становится и первой свечей следующей недели, не включала в себя двое суток выходных, чем неправомерно увеличивала бы свою продолжительность. Если правильно указать время окончания торгов в пятницу, то переход через выходные никак не скажется на продолжительности последней свечи недели (см. рис. 4).

Рис. 4. Последняя свеча недели.

Последняя свеча недели начала свое формирование в 23:01:00, а время окончания торгов указано 23:59. В итоге от пятницы свече досталось 58 минут продолжительности. Следующая свеча начала свое формирование уже в понедельник в 00:09:02. Таким образом, предыдущей свече было засчитано еще 8 минут и 2 секунды продолжительности, совокупно достигнув одного часа, шести минут и двух секунд. Если бы время окончания торгов было указано неправильно, то свеча могла получить на 48 часов времени формирования больше.