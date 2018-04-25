Утилита DeleteTradeArrows предназначена для удаления с графика объектов-стрелок, которыми отмечаются сделки на графике.

Применение: набросьте из торговой истории терминала сделки на графики. Если стрелок слишком много для анализа, то вы можете удалить лишние:

отложенные стрелки-ордера;

стрелки-ордера до указанной даты;

стрелки-ордера после указанной даты.

Подходит также для анализа торговой истории выбранного сигнала. Для этого в терминале зайдите в витрину Сигналов, выберите нужный и отобразите объекты-стрелки с помощью команды Показать на графике.

Пример работы представлен на картинке. Для удобства утилита реализована в виде индикатора - вы всегда можете на запущенном индикаторе уточнить заново внешние параметры для перезапуска. Если бы это был скрипт, вам пришлось бы каждый раз начинать с начала, а именно - выбирать границы интервала для удаления объектов.