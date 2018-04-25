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Индикаторы

DeleteTradeArrows - индикатор для MetaTrader 4

Collector
Collector

Collector

187 кодов 1 тема 15 комментариев
Просмотров:
4440
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Утилита DeleteTradeArrows предназначена для удаления с графика объектов-стрелок, которыми отмечаются сделки на графике.

Применение: набросьте из торговой истории терминала сделки на графики. Если стрелок слишком много для анализа, то вы можете удалить лишние:

  • отложенные стрелки-ордера;
  • стрелки-ордера до указанной даты;
  • стрелки-ордера после указанной даты.

Подходит также для анализа торговой истории выбранного сигнала. Для этого в терминале зайдите в витрину Сигналов, выберите нужный и отобразите объекты-стрелки с помощью команды Показать на графике.

Пример работы представлен на картинке. Для удобства утилита реализована в виде индикатора - вы всегда можете на запущенном индикаторе уточнить заново внешние параметры для перезапуска. Если бы это был скрипт, вам пришлось бы каждый раз начинать с начала, а именно - выбирать границы интервала для удаления объектов.

Пример работы утилиты DeleteTradeArrows

RenkoOneBuffer RenkoOneBuffer

Индикатор RenkoOneBuffer позволяет отображать графики Ренко в подокне индикатора. Тип графиков Ренко показывает лишь движения цены, большие заданного (box size). Он помогает устранить шум и сосредоточиться на основных трендах.

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Библиотека доступа советников к прошедшим тикам.

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