代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

MIT - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1238
等级:
(7)
已发布:
MIT.mq5 (16.34 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

MIT (Momentum In Time - 时间内动量) 振荡器结合开始时间计算正常动量。

它有两个输入参数:

  • Hour begin - 计算开始钟点;
  • Minutes begin - 计算开始分钟。

计算:

MIT = Price[i] - Price[Time]

其中:

  • i - 当前主线;
  • Time - 计算开始时间 (Hour begin:Minutes begin)。
应该指出的是，在指标第一次运行时，由于历史数据加载细节 (如果它不全)，它可能无法显示所有数据。 您应等待新的逐笔报价来重新绘图，或切换到另一个时间帧。

图例1 计算开始时间 00:00

图例1 计算开始时间 00:00

图例2 计算开始时间 12:00

图例2 计算开始时间 12:00

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20803

琳达 (Linda) 的卷盘 琳达 (Linda) 的卷盘

琳达 (Linda) 的卷盘 - 一款 "吞噬 (engulfed) " 烛条指标。

Glitch_Index Glitch_Index

Glitch_Index - 价格偏离其平均值的指标。

Onisuk_Filter Onisuk_Filter

方向滤波器指标。

ReverseMinMax ReverseMinMax

最低顶部和最高底部的指标。