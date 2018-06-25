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MIT (Momentum In Time - 时间内动量) 振荡器结合开始时间计算正常动量。
它有两个输入参数:
- Hour begin - 计算开始钟点;
- Minutes begin - 计算开始分钟。
计算:
MIT = Price[i] - Price[Time]
其中:
- i - 当前主线;
- Time - 计算开始时间 (Hour begin:Minutes begin)。
应该指出的是，在指标第一次运行时，由于历史数据加载细节 (如果它不全)，它可能无法显示所有数据。 您应等待新的逐笔报价来重新绘图，或切换到另一个时间帧。
图例1 计算开始时间 00:00
图例2 计算开始时间 12:00
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20803
琳达 (Linda) 的卷盘
琳达 (Linda) 的卷盘 - 一款 "吞噬 (engulfed) " 烛条指标。Glitch_Index
Glitch_Index - 价格偏离其平均值的指标。
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最低顶部和最高底部的指标。