MIT (Momentum In Time - 时间内动量) 振荡器结合开始时间计算正常动量。

它有两个输入参数:

Hour begin - 计算开始钟点;

- 计算开始钟点; Minutes begin - 计算开始分钟。

计算: MIT = Price[i] - Price[Time] 其中: i - 当前主线;

Time - 计算开始时间 (Hour begin:Minutes begin)。

应该指出的是，在指标第一次运行时，由于历史数据加载细节 (如果它不全)，它可能无法显示所有数据。 您应等待新的逐笔报价来重新绘图，或切换到另一个时间帧。

图例1 计算开始时间 00:00

图例2 计算开始时间 12:00