琳达卷盘指标提供了搜索 "吞噬" 烛条 (价格行为) 的几种方法。

它有三个输入参数:

搜索

指标在搜索范围 (Period) 内将当前烛条与前一根烛条 (Previous 类型) 或第一根烛条 (First 类型) 进行比较。

如果当前的烛条小于 (Engulfed 方法) 或小于或等于 (Engulfed or Equal) 前一个 (即它被前一根吞噬)，则指标在价格图表上放置一个标记。