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琳达卷盘指标提供了搜索 "吞噬" 烛条 (价格行为) 的几种方法。
它有三个输入参数:
- Period - 搜索范围;
- Method - 搜索方法:
- Engulfed - 仅吞噬烛条;
- Engulfed or Equal - 吞噬或等量烛条均可。
- Type - 搜索类型:
- Previous - 与之前的烛条比较;
- First - 与搜索范围内的第一根烛条进行比较。
搜索
指标在搜索范围 (Period) 内将当前烛条与前一根烛条 (Previous 类型) 或第一根烛条 (First 类型) 进行比较。
如果当前的烛条小于 (Engulfed 方法) 或小于或等于 (Engulfed or Equal) 前一个 (即它被前一根吞噬)，则指标在价格图表上放置一个标记。
图例1. 与前一根烛条相比
图例2. 与该范围内的第一根烛条相比
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20802
Glitch_Index
Glitch_Index - 价格偏离其平均值的指标。GAPO
GAPO (Gopalakrishnan Range Index Oscillator - 范围指数振荡器) 根据 N-天周期的交易范围对数，定量评估产品的波动性。
MIT
MIT (Momentum In Time - 时间内动量) 振荡器结合开始时间计算正常动量。Onisuk_Filter
方向滤波器指标。