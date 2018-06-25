GAPO (Gopalakrishnan Range Index Oscillator - 范围指数振荡器) 根据 N-天周期的交易范围对数，定量评估产品的波动性。

它在指定的时间间隔内 (默认为 5 天) 计算，仅使用价格动作。

它由 Jayanthi Gopalakrishnan 开发，基于 Mandelbrot 的工作来衡量金融市场的动态性质。

它有一个输入参数:

Period - 计算周期。