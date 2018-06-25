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GAPO - MetaTrader 5脚本

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GAPO.mq5 (8.19 KB) 预览
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GAPO (Gopalakrishnan Range Index Oscillator - 范围指数振荡器) 根据 N-天周期的交易范围对数，定量评估产品的波动性。

它在指定的时间间隔内 (默认为 5 天) 计算，仅使用价格动作。

它由 Jayanthi Gopalakrishnan 开发，基于 Mandelbrot 的工作来衡量金融市场的动态性质。

它有一个输入参数:

  • Period - 计算周期。

计算:

GAPO[i] = Log(Max-Min)/Log(Period)

其中:

Max, Min 是指定时间段 (Period) 内的最高和最低价格。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20800

ERVI ERVI

基于 John F. Ehlers 相对活力指数的 ERVI (Ehlers' Relative Vigor Index) 振荡器。

ESM ESM

指标 ESM (Elsig's Shifting Mean) 显示指定时间间隔 (柱线) 内价格的平均偏移。

Glitch_Index Glitch_Index

Glitch_Index - 价格偏离其平均值的指标。

琳达 (Linda) 的卷盘 琳达 (Linda) 的卷盘

琳达 (Linda) 的卷盘 - 一款 "吞噬 (engulfed) " 烛条指标。