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GAPO (Gopalakrishnan Range Index Oscillator - 范围指数振荡器) 根据 N-天周期的交易范围对数，定量评估产品的波动性。
它在指定的时间间隔内 (默认为 5 天) 计算，仅使用价格动作。
它由 Jayanthi Gopalakrishnan 开发，基于 Mandelbrot 的工作来衡量金融市场的动态性质。
它有一个输入参数:
- Period - 计算周期。
计算:
GAPO[i] = Log(Max-Min)/Log(Period)
其中:
Max, Min 是指定时间段 (Period) 内的最高和最低价格。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20800
ERVI
基于 John F. Ehlers 相对活力指数的 ERVI (Ehlers' Relative Vigor Index) 振荡器。ESM
指标 ESM (Elsig's Shifting Mean) 显示指定时间间隔 (柱线) 内价格的平均偏移。
Glitch_Index
Glitch_Index - 价格偏离其平均值的指标。琳达 (Linda) 的卷盘
琳达 (Linda) 的卷盘 - 一款 "吞噬 (engulfed) " 烛条指标。