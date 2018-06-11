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这款 "区域" 指标运用 Ehlers 非线性滤波器 进行计算。
"区域" 是使用最高价，最低价和中间价计算的，以便尝试评估当前图表金融产品的趋势。 出于这个原因，您应该看到 "无趋势" 的时期 (即中间灰色部分) - 那些是最高价和最低价的斜率不在同一相位的时期。 而且 Ehlers 滤波器的响应速度非常快，这些区域似乎在常规交易中可发挥一定的作用。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20791
Ehlers 非线性滤波器
Ehlers 非线性滤波器在横盘行情上提供了非凡的平滑性，并积极地跟踪主要价格走势，且滞后期最小。区域交易 - 直方图
此版本的区域交易指标在单独的窗口中显示为直方图。
Ehlers 距离系数滤波器
Ehlers 距离系数滤波器编码完全是 Ehlers 在他的书 "交易员的火箭科学" 中描述的。MACD High/Low MTF
MACD 多时间帧最高/最低。