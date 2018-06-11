代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Ehlers 非线性滤波器区域 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 代码 95 主题 35864 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1329
等级:
(17)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

这款 "区域" 指标运用 Ehlers 非线性滤波器 进行计算。

"区域" 是使用最高价，最低价和中间价计算的，以便尝试评估当前图表金融产品的趋势。 出于这个原因，您应该看到 "无趋势" 的时期 (即中间灰色部分) - 那些是最高价和最低价的斜率不在同一相位的时期。 而且 Ehlers 滤波器的响应速度非常快，这些区域似乎在常规交易中可发挥一定的作用。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20791

Ehlers 非线性滤波器 Ehlers 非线性滤波器

Ehlers 非线性滤波器在横盘行情上提供了非凡的平滑性，并积极地跟踪主要价格走势，且滞后期最小。

区域交易 - 直方图 区域交易 - 直方图

此版本的区域交易指标在单独的窗口中显示为直方图。

Ehlers 距离系数滤波器 Ehlers 距离系数滤波器

Ehlers 距离系数滤波器编码完全是 Ehlers 在他的书 "交易员的火箭科学" 中描述的。

MACD High/Low MTF MACD High/Low MTF

MACD 多时间帧最高/最低。