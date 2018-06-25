思路来自: Igor。

MQL5 编码: Vladimir Karputov。

假设一名交易员入场持有同种资产的一笔多头仓和一笔空头仓，其货币价位譬如说为 100。 之后价格移至 200。 此时, 多头仓盈利 100, 而空头仓则会亏损相同数值。 我们将多头仓平仓，盈利 100 收入我们的账户。 在此情况下, 空头仓结果亏损 100 单位。

当使用网格时，无论市场取向如何，您都应该确信能够获利。 为此，再次入场进行买卖业务。 现在，为了方便起见，我们假设价格再次移至 100。

第二笔空头仓盈利 +100, 二第二笔多头仓结果为 -100。 根据规则，您可以将空头仓平仓，您的账户会再次收入 100 单位。 结果就是，在此刻，我们的总利润为 200。

现在，第一笔依旧处于活跃状态的空头仓从价位 200 移至 100。 它现在处于盈亏平衡范围。

汇总这四笔交易，我们得到的利润如下: 第一笔多头仓 +100; 第二笔空头仓 +100; 第一笔空头仓 0，以及第二笔多头仓 -100。 总盈利完成 +100。 所以我们可以删除所有订单并喝一杯香槟。 在随后每次双开 (同时开多头仓和空头仓) 之前，我们会按照 Lot exponential 的因子增加手数。

还有很多其它的行情走势令这似乎难以理解的同步买卖活动有利可图。

然而，在这样的交易中，总是存在 "吊死" 持仓的风险，即持仓已产生相对较高的亏损，且其开盘价距当前价格甚远。 为了克服这种 "吊死" 持仓，我们引入了两个参数: Excess of balance over Equity (余额超过净值) 和 Mimimum profit。

在所有情况下都要小心，因为有两种可能的场景: 乐观的

和悲观的





输入参数