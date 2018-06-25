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ADX_Cross_Hull_Style_NRTR - MetaTrader 5脚本
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一款使用平均方向运动指数的 NRTR 型指标。
图例1. 指标 ADX_Cross_Hull_Style_NRTR
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20778
AbsolutelyNoLagLwma_HTF
指标 AbsolutelyNoLagLwma，在输入参数中提供时间帧选择选项，当指标改变其颜色时警报。ID Compare HH LL and delta base
该振荡器显示连续柱线/蜡烛线的高点和低点之间的点数差值。 它还分不同的颜色显示它们，具体取决于属性中设置的方向和点数。
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