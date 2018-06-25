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ID Compare HH LL and delta base - MetaTrader 5脚本
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该振荡器以直方图的形式显示连续点之间的点数差值:
- 柱线/烛条的高点;
- 柱线/烛条的低点;
它还分不同的颜色显示它们，具体取决于:
- 高点和低点方向;
- 在属性中设置的点数。
直方图柱的特征
- 单独窗口中显示的指标数值在零线之上是 High[n] 和 High[n-1]之间的差值;
- 在零线之下是 Low[n] 和 Low[n-1] 之间的差值;
- 根据高点和低点方向以及点数的大小显示不同的颜色:
- 对于 (High[n] < High[n-1]), 以及对于 (Low[n] < Low[n-1]):
- 如果点数差值大于指标属性中设置，则默认颜色 = DarkSlateGray;
- 如果低于指标属性中设置，则颜色 = DeepPink。
- 对于 (High[n] > High[n-1]), 以及对于 (Low[n] > Low[n-1]):
- 如果点数差值的绝对值大于指标属性中设置，则默认颜色 = LightGreen;
- 如果低于指标属性中设置，则颜色 = Gold。
- 对于 (High[n] < High[n-1]), 以及对于 (Low[n] < Low[n-1]):
- 直方图从第零号柱线之后的第一根柱线开始绘制。
输入参数
- i_delta_base - 点数差值, 对于以下值随后的显示颜色默认设置为: DeepPink 和 Gold;
- i_bars - 显示指标值的最后一根柱线的编号。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20776
AbsolutelyNoLagLWMA
一条使用双重 LWMA 平均并实现分色的移动均线。马丁格尔 (Martingale)
根据余额动态管理手数。
AbsolutelyNoLagLwma_HTF
指标 AbsolutelyNoLagLwma，在输入参数中提供时间帧选择选项，当指标改变其颜色时警报。ADX_Cross_Hull_Style_NRTR
一款使用平均方向运动指数的 NRTR 型指标。