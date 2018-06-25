该振荡器以直方图的形式显示连续点之间的点数差值:

柱线/烛条的高点;

柱线/烛条的低点;

它还分不同的颜色显示它们，具体取决于:

高点和低点方向;

在属性中设置的点数。





直方图柱的特征

单独窗口中显示的指标数值在零线之上是 High[n] 和 High[n-1] 之间的差值;

和 之间的差值; 在零线之下是 Low[n] 和 Low[n-1] 之间的差值;

和 之间的差值; 根据高点和低点方向以及点数的大小显示不同的颜色: 对于 ( High[n] < High[n-1] ), 以及对于 ( Low[n] < Low[n-1] ): 如果点数差值大于指标属性中设置，则默认颜色 = DarkSlateGray ; 如果低于指标属性中设置，则颜色 = DeepPink 。 对于 ( High[n] > High[n-1] ), 以及对于 ( Low[n] > Low[n-1] ): 如果点数差值的绝对值大于指标属性中设置，则默认颜色 = LightGreen ; 如果低于指标属性中设置，则颜色 = Gold 。

直方图从第零号柱线之后的第一根柱线开始绘制。





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