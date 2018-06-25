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ID Compare HH LL and delta base - MetaTrader 5脚本

Dina Paches
Dina Paches

Dina Paches

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该振荡器以直方图的形式显示连续点之间的点数差值:

  • 柱线/烛条的高点;
  • 柱线/烛条的低点;

它还分不同的颜色显示它们，具体取决于:

  • 高点和低点方向;
  • 在属性中设置的点数。

delta base = 5 points

delta base = 100 points


直方图柱的特征

  • 单独窗口中显示的指标数值在零线之上是 High[n]High[n-1]之间的差值;
  • 在零线之下是 Low[n]Low[n-1] 之间的差值;
  • 根据高点和低点方向以及点数的大小显示不同的颜色:
    • 对于 (High[n] < High[n-1]), 以及对于 (Low[n] < Low[n-1]):
      • 如果点数差值大于指标属性中设置，则默认颜色 = DarkSlateGray;
      • 如果低于指标属性中设置，则颜色 = DeepPink
    • 对于 (High[n] > High[n-1]), 以及对于 (Low[n] > Low[n-1]):
      • 如果点数差值的绝对值大于指标属性中设置，则默认颜色 = LightGreen;
      • 如果低于指标属性中设置，则颜色 = Gold
  • 直方图从第零号柱线之后的第一根柱线开始绘制。


输入参数

  • i_delta_base - 点数差值, 对于以下值随后的显示颜色默认设置为: DeepPinkGold;
  • i_bars - 显示指标值的最后一根柱线的编号。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20776

AbsolutelyNoLagLWMA AbsolutelyNoLagLWMA

一条使用双重 LWMA 平均并实现分色的移动均线。

马丁格尔 (Martingale) 马丁格尔 (Martingale)

根据余额动态管理手数。

AbsolutelyNoLagLwma_HTF AbsolutelyNoLagLwma_HTF

指标 AbsolutelyNoLagLwma，在输入参数中提供时间帧选择选项，当指标改变其颜色时警报。

ADX_Cross_Hull_Style_NRTR ADX_Cross_Hull_Style_NRTR

一款使用平均方向运动指数的 NRTR 型指标。