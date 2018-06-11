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该指标被 B. Williams 描述为第四维 - 交易区域:
- 如果当前柱线的 AC 和 AO 趋势向上, 它显示的区域 向上
- 如果当前柱线的 AC 和 AO 趋势向下, 它显示的区域 向下。
- 如果柱线的 AC 和 AO方向不同, 则主线颜色为 灰色。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20769
Heiken Ashi 区域交易 - 单独
此版本的 Heiken Ashi 区域交易指标用于在单独的窗口中显示值 - 这样就不会干扰其它图表指标，并且在某些情况下可以更轻松地读取状态。Heiken Ashi 区域交易
Heiken Ashi 区域交易指标基于 3 个指标: Heiken Ashi，加速器振荡器和动量振荡器。
区域交易 - 直方图
此版本的区域交易指标在单独的窗口中显示为直方图。Ehlers 非线性滤波器
Ehlers 非线性滤波器在横盘行情上提供了非凡的平滑性，并积极地跟踪主要价格走势，且滞后期最小。