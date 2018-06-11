Heiken Ashi 区域交易指标基于 3 个指标: Heiken Ashi，加速器振荡器和动量振荡器。

此版本的 Heiken Ashi 区域交易指标用于在单独的窗口中显示值 - 这样就不会干扰其它图表指标，并且在某些情况下可以更轻松地读取状态。

此版本的区域交易指标在单独的窗口中显示为直方图。

Ehlers 非线性滤波器在横盘行情上提供了非凡的平滑性，并积极地跟踪主要价格走势，且滞后期最小。