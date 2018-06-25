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马丁格尔 (Martingale) - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 3056
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Igor。
MQL5 编码: Vladimir Karputov。
EA 动态管理手数，依据与之前经历相比我们是否超过了余额 (计算基于 OpenBuy 和 OpenSell)。
参数
EURUSD 的结果
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20762
2XMA_Ichimoku_Signal
一款使用 2XMA_Ichimoku_Oscillator 指标算法的信号量指标。波带 2
一套基于指标 iBands (布林带，BB) 的交易系统。 在指定的时间间隔 (从 XX 点钟到 Y 点钟) 放置 Buy Stop 和 Sell Stop。
AbsolutelyNoLagLWMA
一条使用双重 LWMA 平均并实现分色的移动均线。ID Compare HH LL and delta base
该振荡器显示连续柱线/蜡烛线的高点和低点之间的点数差值。 它还分不同的颜色显示它们，具体取决于属性中设置的方向和点数。