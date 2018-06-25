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EA

马丁格尔 (Martingale) - MetaTrader 5EA

Zuzabush | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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Martingale.mq5 (35.78 KB) 预览
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思路来自: Igor

MQL5 编码: Vladimir Karputov

EA 动态管理手数，依据与之前经历相比我们是否超过了余额 (计算基于 OpenBuy 和 OpenSell)。

参数

EURUSD 的结果

马丁格尔 (Martingale)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20762

2XMA_Ichimoku_Signal 2XMA_Ichimoku_Signal

一款使用 2XMA_Ichimoku_Oscillator 指标算法的信号量指标。

波带 2 波带 2

一套基于指标 iBands (布林带，BB) 的交易系统。 在指定的时间间隔 (从 XX 点钟到 Y 点钟) 放置 Buy Stop 和 Sell Stop。

AbsolutelyNoLagLWMA AbsolutelyNoLagLWMA

一条使用双重 LWMA 平均并实现分色的移动均线。

ID Compare HH LL and delta base ID Compare HH LL and delta base

该振荡器显示连续柱线/蜡烛线的高点和低点之间的点数差值。 它还分不同的颜色显示它们，具体取决于属性中设置的方向和点数。