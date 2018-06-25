马丁格尔 (Martingale)

一套基于指标 iBands (布林带，BB) 的交易系统。 在指定的时间间隔 (从 XX 点钟到 Y 点钟) 放置 Buy Stop 和 Sell Stop。

一条使用双重 LWMA 平均并实现分色的移动均线。

该振荡器显示连续柱线/蜡烛线的高点和低点之间的点数差值。 它还分不同的颜色显示它们，具体取决于属性中设置的方向和点数。